Küçükçekmece’de 6 ayda 1340 vatandaşa evde bakım hizmeti verildi

Küçükçekmece Belediyesi yaşlı, engelli, hasta ve bakıma ihtiyacı olan yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için evde bakım hizmetini sürdürüyor. Bu kapsamda son 6 ayda bin 340 vatandaşa ‘evde bakım, temizlik, tadilat ve kuaförlük hizmeti’ verildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, COVID -19 normalleşme sürecinin ardından ara verdiği evde bakım hizmetine kaldığı yerden devam ediyor.

"İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanınızdayız"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için uyguladığımız evde bakım hizmeti kapsamında ekiplerimiz vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip kişisel bakımlarını yaparak, ev temizliklerini gerçekleştiriyor. Amacımız; onların günlük yaşantılarını kolaylaştırarak, mağduriyet yaşamalarına izin vermeden, yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bu hizmeti gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımıza sunuyoruz” diye konuştu.

Temizlik, tadilat - tamirat işleri gerçekleştiriliyor

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler; yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların aileye ve başkalarına bağımlılığını azaltmak, kendi evlerinde daha temiz ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla birim tarafından temin edilen temizlik malzemeleriyle hasta evlerinin belirli aralıklarla günlük temizliklerini yapıyor. Evlerindeki bakım, onarım, tadilat-tamirat işlerini de gerçekleştiriyor. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri engelli, yaşlı vatandaşlar ile yatağından kalkamayan hastaları kendi evinde ziyaret ederek, kuaförlük ve tıraş gibi öz bakımlarını da yapıyor. Başvurular, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne yapılıyor. Evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak veya arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler.