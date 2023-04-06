Küçük esnaftan depremzedelere destek: Ürünlerde yüzde 50 indirim yaptı

Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından iş yerini açan Latif Dalyan, depremzede vatandaşlara özel mağazasındaki ürünlerde yüzde 50 indirim yaptı.

6 Şubat’taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş’ta esnaflık yapan Latif Dalyan, depremzedelere özel konfeksiyon mağazasındaki ürünlerde yüzde 50 indirim yaptı. Depremzede vatandaşlar ise indirimden memnun kaldığını belirtti. Depremin ardından 35 gün sonra iş yerini açan Dalyan, depremin yaşandığı gün Kabe’de olduğunu söyledi.

Esnaf Latif Dalyan, "Şanlıurfa’daydım 35 gündür, ’Gideyim benim de bir katkım olsun’ dedim. Allah razı olsun onlarda geliyorlar birbirimize katkıda bulunuyoruz. Elimizden geldiği kadar yaralarımıza mehlem oluyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız en kısa zamanda. Ben deprem anında Kabe’deydim. Geldiğim gece de Şanlıurfa’ya döndüm. Depremin Şanlıurfa’da yaşadım ama çok kötü bir depremdi. Allah bir daha göstermesin ülkemize" dedi.

Depremzede Uğurcan Ayyıldız ise "Apartmanın enkazın altından çıktık. Sonra köyümüzdeki evimize gittik. Orada 2+1 evimiz vardı. Elbiselerimizi eşyalarımızı çıkartamadık. Buraya geldik. Burada da yüzde 50 indirim vardı. Buradan faydalandık ağabeylerden Allah razı olsun" diye konuştu.