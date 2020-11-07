banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'

Küçük Enes, tek hayali olan yürümek için yardım bekliyor

VAN’IN MERKEZ İPEKYOLU İLÇESİNDE YAŞAYAN ‘HİDROSEFALİ MENİNGOMYELOSEL SPİNA BİFİDA’ VE AYNI ZAMANDA EPİLEPSİ HASTASI OLAN MUHAMMED ENES MARAL, TEDAVİ OLARAK YAŞITLARI GİBİ GEZİP, OYNAMAK VE YÜRÜMEK İSTİYOR.

Haberde İnsan 07.11.2020, 11:26
1
Küçük Enes, tek hayali olan yürümek için yardım bekliyor

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan ‘hidrosefali meningomyelosel spina bifida’ ve aynı zamanda epilepsi hastası olan Muhammed Enes Maral, tedavi olarak yaşıtları gibi gezip, oynamak ve yürümek istiyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşayan Mehmet ve Emine Maral çiftinin iki çocuğundan biri olan Muhammed Enes (7), doğumsal bir rahatsızlık olan ‘hidrosefali meningomyelosel spina bifida’ hastası olarak dünyaya geldi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan küçük Enes, şu ana kadar Türkiye’nin birçok ilinden ameliyatlar geçirdi. Yürüteçlerle ayakta durabilen ve annesinin yardımıyla adım atmaya çalışan küçük Enes, kendi başına yürümek istiyor.

Annesinin yardımıyla yaşama tutunan ve hastalığından dolayı idrar sorunu yaşayan Enes, yeniden ameliyat olmak, rahat bir şekilde hareket edebileceği bir ev ve yürümek için yürüteç cihazı istedi.

Arkadaşlarıyla yürümeyi ve koşmayı hayal ettiğini dile getiren minik Enes ise ancak bunun için de yürüme cihazı alamadıklarını söyledi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
banner378