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Küçük bedeniyle hayat destanı yazdı

6 aylık ömründe daha 40 günlükken karaciğer kanseri tanısı koyulan, kemoterapi gören, annesi Gülsevim Artın ile birlikte Covid’e yakalanan ve bu yüzden de karaciğer nakli ertelenen Kerem Ali, adeta hayat destanı yazdı. Testlerinin negatif çıkması üzerine annesinden karaciğer nakledilen Ali Kerem hayatını tehdit eden kanserden kurtulurken, Prof. Dr. Murat Kılıç, “Bebek hastamız tam bir yaşam savaşçısı çıktı. Şifayla taburcu ettik” dedi.

Haberde İnsan 17.03.2021, 10:10
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Küçük bedeniyle hayat destanı yazdı

6 aylık ömründe daha 40 günlükken karaciğer kanseri tanısı koyulan, kemoterapi gören, annesi Gülsevim Artın ile birlikte Covid’e yakalanan ve bu yüzden de karaciğer nakli ertelenen Kerem Ali, adeta hayat destanı yazdı. Testlerinin negatif çıkması üzerine annesinden karaciğer nakledilen Ali Kerem hayatını tehdit eden kanserden kurtulurken, Prof. Dr. Murat Kılıç, “Bebek hastamız tam bir yaşam savaşçısı çıktı. Şifayla taburcu ettik” dedi.

Manisa’da yaşayan ev hanımı Gülsevim Artın (20) ile gıda dağıtım işinde çalışan eşi Mehmet Ali Artın’ın (23) biricik oğulları Ali Kerem, 14 Temmuz 2020 günü dünyaya geldi. Üzerine titredikleri Ali Kerem’in geceleri hiç uyumaması genç çifti huzursuz etti. Bebeklerinin gaz sancısı çektiğini düşünen Artın çifti, soluğu doktorda aldı. Önce ultrason, ardından MR çekildi. Karaciğerde kitle görülmesi üzerine minik Ali Kerem biyopsi için İzmir’e bir üniversite hastanesine gönderildi. Dünyaya geleli daha 40 gün olan talihsiz bebeğin karaciğerinde hepatoblastom denilen kötü huylu karaciğer tümörü saptandı. Artın çifti, anne baba olmanın sevincini yaşayamadan bebeklerini kaybetme korkusuyla kötü günler geçirirken, Ali Kerem’e kemoterapi başlandı. Karaciğerindeki 3 santim çapındaki tümörü küçültmek için minik vücuduna 4 kür kemoterapi uygulanan Ali Kerem için karaciğer nakli kararı alındı. Ali Kerem nakil için İzmir Kent Hastanesine yönlendirildi. Aileden gönüllü adaylara tetkikler yapıldı, en uygun vericinin anne Gülsevim Artın olduğu saptandı. Nakil için planlamalar yapılırken pandemi nedeniyle ameliyat öncesinde anne ve bebeğine test yapıldı. Anne ve oğlunun testlerinin Covid pozitif çıkması üzerine nakil ertelendi. Asemptomatik Covid geçiren anne ve bebek, iki kez tekrarlanan testlerinin negatif çıkmasının ardından yaklaşık bir ay ertelenen karaciğer nakli için hastaneye yatırıldı. 20 Ocak’ta anne Artın’dan alınan karaciğer parçası minik Ali Kerem’e başarıyla nakledildi. Yetişkinlerin bile zorlukla göğüs gerebilecekleri hastalıklarla daha bir aylıkken boğuşmaya başlayan 6 aylık Ali Kerem, kanserden de Covid’den de kurtuldu.

“Tam bir yaşam savaşçısı çıktı”

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, Doç. Dr. Mert Akan ve Uzm. Dr Alihan Pirim’den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil sonrasında Ali Kerem’in hızla iyileştiğini söyledi. Hepatoblastomun bebeklik çağında karaciğerde en sık görülen kötü huylu bir tümör olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, “Tanı koyulmasının ardından kemoterapi ile tümörü küçültülme yoluna gidilirken, karaciğer nakli ile bebek tümörden tam kurtulmuş oldu. Bebek ve annesi normalde geçtiğimiz aralık ayında nakil olacaktı. Ancak ameliyat öncesi Covid testleri pozitif olduğu için nakil bir ay ertelendi. Asemptomatik Covid geçiren anne ve bebeğinin iki kez Covid testlerinin negatife olması beklendi. Şimdi anne ve bebeğinin sağlıkları çok iyi. Bebek hastamız tam bir yaşam savaşçısı çıktı. Şifayla taburcu ettik” diye konuştu.

“Bu kısacık ömrüne çok hastalık sığdı”

Öte yandan minik oğluna ikinci kez can veren anne Artın, “Oğlumuzun uyumamasının, huzursuz, huysuz olmasının gaz sancısından kaynaklandığını sanıyorduk. Meğer bizi çok ciddi sorunlar, korkular bekliyormuş. Bu kısacık ömrüne çok hastalık sığdı. İnşallah bundan sonra başka sağlık sorunları yaşamaz ve sevgiyle, yaşıtları gibi mutlu büyür” dedi.
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