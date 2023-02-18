KSO başkanının "Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın" açıklamalarına BBP İl Başkanı Şengil’den sert tepki

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun, "Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın, aksi taktirde bölgenin demografik yapısının değişmesine sebep olur" sözlerine sert tepki gösterdi. Şengil, "Ne yazık ki kardeşlik ruhumuzu zedeleyici açıklamalara şahit olduk. Bu kadar misafirperver olan ülkemiz, ülke dışından gelen kardeşlerine ve mazlumlara dahi sırtını dönmezken nasıl olurda kendi vatandaşına, kendi canından ve kanından olan kardeşlerine demografik yapısını bahane ederek yardım elini uzatamasın, ilginçtir doğrusu" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun "Çalışan nüfusu buraya getirmememiz lazım. Sizlerden ricam deprem bölgesinden gelenleri işe almayın. Yardım yapmayın demiyoruz ama işe almayın. Demografik yapıyı bozabilecek bir duruma çanak tutmayalım" sözlerine tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Şengil, "Milyonlarca vatandaşın yaşamını derinden etkileyen ve ’Yüzyılın felaketi’ olarak tanımlanan depremden mütevellit, Kocaeli Büyük Birlik Partisi ve Kocaeli Alperen Ocakları olarak Kahramanmaraş’ta ilk günden itibaren sahada çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Yaşanan elim felaket sonrasında her ne kadar üzülsek de birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren takdire şayan kardeşlik ruhuyla, yaralarımızı bir nebze de olsun sarmaladık. Ülke olarak, millet olarak her bir ferdimiz, ’Ben yoksam bir eksiğiz’ şuuruyla hareket edebilme potansiyeline sahip olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik" diye konuştu.

"Depremzede kardeşlerimiz demografik yapımızı bozmaz"

Kocaeli Sanayi Odası başkanının açıklamalarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Şengil, "Ne yazık ki kardeşlik ruhumuzu zedeleyici açıklamalara şahit olduk. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun yaptığı, ’Deprem bölgesinden gelenleri işe almayın, aksi taktirde bölgenin demografik yapısının değişmesine sebep olur’ açıklamalarını esefle öğrendik. Ülkemiz, 3 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimize, binlerce Afgan’a ve onlarca yabancı uyruklu insanlara ev sahipliği yapma potansiyeline sahiptir. Gerek tarihimizde, gerekse günümüzde bunun güzel örnekleri mevcuttur. Bu kadar misafirperver olan ülkemiz, ülke dışından gelen kardeşlerine ve mazlumlara dahi sırtını dönmezken, dışarıdan gelen insanları kendi bünyesine katıp, aktif olarak onlar ile iletişim kurma kabiliyetine mevcutken, nasıl olurda kendi vatandaşına, kendi canından ve kanından olan kardeşlerine demografik yapısını bahane ederek yardım elini uzatamasın, ilginçtir doğrusu. Bir bütün olarak birbirimize bu şekilde kenetlenmiş durumdayken sizlerden ricamız birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozacak açıklamalardan uzak durmanızdır. Depremde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.