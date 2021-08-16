Kredi çekerek aldığı papağanını bir saniye bile yanından ayırmıyor

Sivas’ta 13 yıl önce kredi çekerek aldığı papağanını yanından ayırmayan Hateme Karabulut, her yere papağanıyla gidiyor.

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hateme Karabulut, 13 yıl önce Jako cinsi bir papağan aldı. Karabulut kredi çekerek aldığı papağanına çocuğu gibi bakıyor ve onu bir saniye bile yanından ayırmıyor. Markete, pazara ve parka papağanıyla giden Karabulut, papağanıyla beraber yatıp kalkıyor. Papağanına oldukça düşkün olan Karabulut, papağanı kaybolduğunda kalp krizi geçirdi. Papağanı ve Karabulut’u sokakta görenler ise bir yandan şaşkınlığını gizleyemezken, bir yandan fotoğraf çektirmek istiyor. Karabulut, papağanı satın almak isteyenlere ise vermiyor.

“Bu benim evladım’’

Papağanın sahibi Hateme Karabulut, papağanını evladı gibi gördüğünü belirterek, “Bu kuş 13 senedir bende. Kredi çektim aldım. İsmi Sabri. O kendine Şabo diyor. Çoğu zaman yanımda. Komşuya gidersem, alışverişe gidersem yanımda. Evimin arkasında bahçe var. Sabah saat 9’da oraya gidiyoruz. Kahvemi yaparım bunu da alırım yanıma. Orada müzik dinletirim. Müziği çok seviyor. Babişko, anne, oğlum, kim o, ne oldu diyor. Beni çok kıskanıyor. Yattığım, oturduğum yere bile kimseyi oturtmuyor. Saldırıyor, kovuyor oradan. Görenler şaşırıyor bir de adımı kuşçu kadın takmışlar. Ben hayvanları severim sadece bunu değil. Buna hayvan demem zaten bu benim evladım" dedi.

Papağanı kaybolduğundan kalp krizi geçirdi

Karabulut, papağanı kaybolduğunda kalp krizi geçirdiğini söyleyerek, "Bunu bize satar mısın diyorlar. İnek verdiler, 7 bin liralık araba teklif ettiler, para teklif eden oluyor. Bu kaçtığı zaman annem, babam, eşim öldü ben o kadar ağlamadım. Ondan sonra da zaten gözyaşlarım korkudan kurudu. Belediye binasına geldim anons vermeye orada kalp krizi geçirmiştim. Gözümü açtım hastanedeyim. Aletleri bağlamışlar ben söktüm attım. Doktor ’ölürsün abla’ dedi. Ölüyüm dedim. Benim papağanım gittiyse ben de öleyim dedim. Akşamları beraber yatıyoruz. O ‘anne’ dediği zaman akan sular duruyor" diye konuştu.