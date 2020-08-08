Kozmetikçilerde korona virüs yoğunluğu
KOZMETİKÇİLERDE KORONA VİRÜS YOĞUNLUĞU
Yeni tip Korona virüs salgından korunmak isteyen vatandaşlar berber ve kuaför salonlarına gitmek yerine kozmetik dükkanlarının yolunu tutuyor.
Ağrı’da vatandaşlar yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yoğunluğun olduğu toplumsal alanlardan uzak durmaya çalışarak kendilerini korona virüse karşı korumaya çalışıyor. Bu nedenle berber ve kuaför salonlarına gitmek yerine kozmetik dükkanlarından aldıkları malzemelerle kişisel bakımlarını evde kendi imkanlarıyla yapıyorlar.
Pandemiden dolayı insanların berber ve kuaför salonlarını tercih etmek yerine kozmetik dükkanlarının yolunu tuttuğunu belirten Kozmetikçi Murat Kutluay, “Korona virüs çıktıktan sonra bütün berber ve kuaför salonlarında gerçek anlamda tek kullanımlık kişisel bakım ve kişisel düzen ön plana alındı. Her türlü denetimler zaten belediyeler olsun, zabıtalar olsun, emniyet birimleri tarafından yapılıyor. Berberler de bu noktada gerekli hassasiyeti göstererek temizlik kurallarına uydu. Ama buna rağmen kişisel bakım kişilere göre değişmeye başladı. Kimisi evde kendi kişisel bakımını yapmak zorunda kaldı. Hassas insanlar ise kişisel temizliklerini kozmetik dükkanlarından aldıkları malzemelerle kendi evlerinde kendi başlarına yapmaya başladılar.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan saç ve sakal makinelerine talebin diğer yıllara göre yüzde yüz arttığının altını çizen Kutluay, bu ve benzeri makinelerin yurt dışından gelmesinden dolayı müşterilerinin taleplerini karşılamakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
|İmsak
|04:19
|Güneş
|06:00
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:07
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|21:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25