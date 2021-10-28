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Kozanlı 69 şehidin adına harnup fidanı dikildi

Adana’nın Kozan ilçesinde 69 şehidin adına harnup fidanı dikildi.

Haberde İnsan 28.10.2021, 13:50
Kozanlı 69 şehidin adına harnup fidanı dikildi

Adana’nın Kozan ilçesinde 69 şehidin adına harnup fidanı dikildi.

Kozanlı şehit aileleri, Kozan Kaymakamlığı ve Kozan Belediyesi tarafından düzenlenen şehitlikteki fidan ekim töreninde bir araya geldi. Törende 69 Kozanlı şehidin adına harnup fidanı dikilerek, şehitler için dua edildi. Törene Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Müftüsü Celil Karaca, siyasi partisi temsilcileri, kurum müdürleri ve şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikim töreninde "Vatan sağolsun" diyerek fidanları toprakla buluşturan şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehitlerin polis olan çocukları da üniformaları ile katıldıkları törende fidan dikti.

Her yıl çeşitli etkinliklerle şehitleri andıklarını kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, alandan hasat edilecek keçiboynuzlarından elde edilecek gelirin şehit çocuklarına bırakılmasını istedi. Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da, şehit aileleri ile birlikte anlamlı bir buluşmaya imza attıklarını kaydederek, "Şehit ailelerimize sabır diliyor, şükranlarımızı iletiyorum. Bu vatanın birlik ve beraberliği için vatan topraklarının savunmasında şehit olan evlatlarımızı rahmetle anıyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz” dedi.

Tunceli’de şehit olan oğlu için fidan diken şehit annesi Ayşe Göçer, 1 yıldır yüreğindeki acının aynı olduğunu, gözyaşının dinmediğini kaydederek, bu anlamlı çalışma için kaymakamlık ve belediyeye teşekkür etti.

Gölcük depreminde şehit olan Mürsel Yegen’in babası Ramazan Yegen de, "Vatan için elimizden geleni yaptık. Her şey vatan için. Bu duygular anlatılmaz” dedi.

Hakkari Çukurca’da terör saldırında oğlu şehit olan Münevver Aydın, "Benim oğlum gitmese, başkası gitmese kim gidecek. Vatan sağolsun” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kozan’ın Tavşantepe Mahallesi’nde kurulan şehitlik parkında Kozan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 69 şehit için harnup fidanları hazırlarken, parkın geneline 100 harnup fidanı dikildi. İlçe protokol üyeleri törende şehit ailelerini bir an olsun yalnız bırakmadı.

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