Kozan’da yaşlılar bayram sevincini erken yaşadı

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ilçedeki yaşlıları Kurban Bayramı öncesi yalnız bırakmadı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi Gürçam ilçedeki yaşlıları, Aslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan, İnkılap Okulu Müdürü Turan Pazarcı ve İsmet İnönü Okul Müdürü Levent Çörekli, Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği Başkanı Mutlu Dağlı ile birlikte yaşlıları ziyaret edip ellerini öptü. Aslanpaşa Mahallesinde kızı ile birlikte yaşayan Semiha Yalçın’ı (69) da bayram arifesinde yalnız bırakmayan Gürçam, Yalçın’ın evindeki eksikliklerinin giderilmesi için sosyal yardımlaşma vakfına talimat verdi. Ancak Yalçın yardımı kabul etmedi. Yalçın “Bana sadece saygı, sevgi lazım” diyerek Kaymakam Gürçam’a teşekkür etti.

Gürçam’A ziyaret sırasında Emine Ramazan Çakır ailesini şiir okuyup ve Türküler söyledi. Yaşlı teyzeler ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.