Köyünün bursla okuttuğu mühendisten vefa örneği

Zonguldak’ta Kardelen Bekmezci, köy sakinleri ve gurbetçilerin desteğiyle başlatılan burstan yararlanarak inşaat mühendisliğini okudu. Köyünde devam eden tünel çalışmalarında işe başlayan Bekmezci, eğitim hayatına katkı sağlayan projeye destek olup öğrencilere katkı sağlıyor.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde yaşayan Kardelen Bekmezci (24), 4 yıl önce Yozgat’taki Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Köy muhtarı Burhan Oral; köy sakinleri ve gurbetçilerin destekleriyle başlattığı burs projesiyle Bekmezci’ye destek oldu. Burstan yararlanarak eğitim hayatına başlayan Bekmezci, bölümünü başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Üniversite hayatı sonrası köyüne dönen Bekmezci, iş aramaya başladı. Köyünde Filyos ile Zonguldak arasındaki yapımı süren tünellerde yüklenici firmada inşaat mühendisi olarak işe başlayan Bekmezci, kendisi gibi üniversite öğrenimini sürdüren gençler için burs vermeye başladı. Projede yer alarak köyünü gururlandıran genç mühendis, eğitim hayatına da katkı sağlıyor.

"Yararlandığım burs projesine katkı vermek istedim"

Üniversiteye yerleşmesiyle beraber köyündeki burs projesinden yararlanmaya başladığını anlatan Bekmezci, "Ben üniversitedeyken bu proje başladı. Muhtarımız tarafından düzenlenen bir programdı. Üniversite öğrencilerine burs verildi. Ben de o zaman okuduğum için bundan yararlanma fırsatı bulmuştum. Hala devam ettiği için herkes duyabilsin. Köyümüzde 20’ye yakın üniversite öğrencisi var. Ben de bundan yararlanmış, kendi işimi yapıyor olmanın verdiği mutlulukla yardımcı olmak istedim. Muhtarımızla tekrar bu projeyi devam ettirip büyütüp daha güzel olsun diye uğraşıyoruz" diye ifade etti.

"Köyümde bana bir fırsat tanındı, köyümde işe başladım"

Mezun olduktan sonra köyünde yapımı devam eden tünel çalışmalarında işbaşı yaptığını anlatan Bekmezci, "Köyümde bir işim oldu ve bana bir fırsat tanındı. Bu açıdan şanslıyım. İşime köyümde devam ediyorum. Buradaki öğrencilere de tıpkı bana yardım edildiği gibi ben de onlara yardım etmeye çalışıyorum. Kendi bölümüm açısından kız çocuklarının okumasına pek yanaşılmaz. ’Yapamaz, edemez’ denilir ama en güzel örneği benim diye düşünüyorum. Birçok kişi tarafından benimsenmese bile bunu başarıp okudum. Şimdi de çalışıyorum. Bence kız çocuklarından kim istiyorsa köyde, buna cesaret edemeyen varsa örnek alabilir, başarabilir. İstiyorsa herkes yapabilir. Köyümüzün öğrencilere yardım ettiğini düşünüyorum. Yardım edebildiklerimiz var, edemediklerimiz var. Kız erkek fark etmeden bütün çocuklara yardım etmeye gayret ediyorum. Ben bu yüzden özellikle bu işin içinde olmak istedim. Muhtarım da daha çok ilerlesin. Herkes duysun, yayılsın. Keşke herkes bir öğrenci okutabilse. Ne mutlu bize" diye konuştu.

"Burs alanların işe girince projeye destek vermesi en büyük hayalimdi"

Muhtar adaylığı sürecinden bu yana burs projesini hayata geçirmek için çabaladıklarını ve başardıklarını anlatan Göbü Köyü Muhtarı Burhan Oral, "Amacımız eğer muhtar olursak öğrencilerimize burs verebilmekti. Tabii bu bursu cebimizden verme şansımız yok. İl dışındaki ve yurt dışındaki gurbetçilerimizin katkılarıyla, buradaki arkadaşlarımızın katkılarıyla 3 yıldır üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz. Kardelen kızımız da o dönem okuyordu. Bursiyerlerimizden biri de Kardelen kızımızdı. Okulunu bitirdi. Tünel çalışmalarında inşaat mühendisine ihtiyaç vardı. İşe girdikten sonra ’Ben de bir öğrenci okutmak, katkıda bulunmak istiyorum’ dedi. Çok memnun, mutlu oldum çünkü hayalini kurduğum şeylerden birisi buydu. Bu çarkın dönmesi için burs alan öğrencilerimizin ileride işe girip para kazanmaya başladığı zaman geriden gelen çocuklara katkısı olması en büyük hayalimdi. Kardelen kızımız da bunun ilk örneği, kendisine şahsım, köyüm ve öğrenciler adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.