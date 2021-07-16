Koyunlar yaya geçidinde trafik kurallarına uyup karşıdan karşıya yeşil ışıkta geçiyor!

Bursa’da koyun yetiştiricisi bir kişi, kurban bayramı için satışa çıkarttığı koyunlarını satış öncesi sahilde gezintiye çıkartıyor. Sahibi önde koyun arkada sahilde tur atıyorlar. Koyunlar yaya geçidinde de trafik kurallarına uyup karşıdan karşıya yeşil ışıkta geçiyor.

Çocukluğundan itibaren kurbanlık yetiştiriciliği yapan Mehmet Olduk, koyunlar arasında sıkı bir bağ kurdu. Gözü gibi baktığı koyunlarıyla arkadaşlık yapan yetiştirici; nereye giderse hayvanları da peşinden gidiyor.

150 tane kurbanlığı bulunan Olduk, Mudanya hayvan pazarında müşteri beklerken, gözü gibi baktığı hayvanlarla da ilginç bir bağ kuruyor.

Mehmet Olduk, kendisine alıştırdığı koyunlarıyla Mudanya sahilinde her gün gezintiye çıkıyor. Koyunlar da sahibinin peşini biran olsun bırakmıyor. Sahilde sabinin peşinde koyunların gezdiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Sıcaktan bunalan koyunlarına sahilde duş aldıran girişimci; koyunlarıyla sıkı bir dostluk kurduğunu ifade ediyor.

Olduk’un en zorlandığı anlar ise sattığı kurbanlıklardan ayrılma esnasında yaşanıyor. Kendine sıkı bir şekilde bağlanan ve arkadaş olan koyunlarıyla ayrılırken büyük zorluk yaşıyor. Gezmeye çıkartılan kurbanlık koyunlar; sahibine o kadar alışmış ki karşıdan karşıya geçerken sahibinin peşinden trafik kurallarına uyuyor.

Bu işi çocukluğundan itibaren yaptığını ifade eden Mehmet Olduk, "Ben hayvanlar ile sıkı bir bağ kuruyorum. Yetiştirdiğim koyunlarla adeta arkadaş oluyorum. Bana o kadar bağlanıyorlar ki peşimden biran olsun ayrılmıyorlar. Yetiştirdiğim koyunları kurbanda satmak için Mudanya ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirdim. Burada koyunlarımı kurbanlık olarak satıyorum. Satışa çıkarttığım hayvanlarla her gün sahilde gezintiye çıkıyorum. Koyunlarım sahilde benimle birlikte yürüyor. Ben nereye gidersem peşimden geliyorlar. Sahilde peşimde koyunun gezdiğini gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Bu hayvanlardan ayrılırken büyük zorluk yaşıyorum. Onların dilinden anlıyorum. Bu yıl kurbanlık fiyatları ortalama 2 ila 3 bin 500 lira arasında değişiyor" dedi.