Koyun ve keçi üreticileri arpa destek fiyatının gözden geçirilmesini istiyor

Kütahyalı koyun ve keçi üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından üreticiye verilen arpa satış fiyatının yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Kütahya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bahattin Atakan, arpanın kilo fiyatının 5 TL 25 kuruşa satılmasının kendilerini zor durumda bırakacağını söyledi. Atakan, "Üreticiye destek amacıyla TMO arpayı geçen yıl kilosunu 2 TL 25 kuruşa satmıştı. Bu rakam bu yıl için 5 TL 25 kuruş olarak açıklandı. Söz konusu rakam piyasa fiyatıyla hemen hemen aynı. Üreticiler olarak, söz konusu arpa desteğini 4 TL’ye hatta 4,5 TL’ye yükseltilmesine razıyız. Biz üreteciler olarak bu rakamın yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu durum, Kütahya il genelinde yaklaşık 60 bin kişiyi ilgilendirmektedir" dedi.