Köylülerin Voleybol aşkı ilginç görüntüler oluşturdu

Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde köy sakinleri kendi imkanlarıyla oluşturdukları voleybol sahasında doyasıya eğlenirken, çocukları da spora teşvik ediyor.

Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde vatandaşlar boş zamanlarını geçirmek için kendi imkanlarıyla bir voleybol sahası yaptı. Köy sakinlerinin elbirliğiyle boş bir araziye yaptıkları saha görenlerin dikkatini çekiyor. Gerçek voleybol sahası standartlarına uygun olan sahanın çizgileri kireç dökülerek çizildi. Filesini de çamaşır ipiyle örüldü. Köy sakinleri; genç, yaşlı, çoluk çocuk, kadın, erkek boş zamanlarında buraya gelerek spor yapıp doyasıya eğleniyor.

“Spora teşvik olsun”

Hacımirza Köyü Muhtarı Ömer Koçak, köyde çocukların spor yapmaya çok hevesli olduğunu ve bu yüzden böyle bir alan hazırladıklarını belirterek, “Vakit geçirmek için bir voleybol sahası yapalım dedik, zaten köyümüzde profesyonel olarak bu işi yapanlar var. Dedim ki ‘nasıl yapalım?’ hep beraber dediler ki ‘biz kendimiz yaparız’ fileleri kendimiz yaptık, sahayı kendimiz yaptık. Bizim köy çoğunlukla sporcu bilek güreşçilerimiz de var. Boş zamanlarımızda geliyoruz burada voleybol oynuyoruz, yaşlılar bizleri izleyip keyif alıyorlar. Gençlerimizle, büyüklerimizle aynı zamanda spora teşvik olsun diye böyle bir şey düşündük. Çocuklarda çok hevesli bu konuda. Bir ağaç kestik hemen tahtalarını hazırladık, fileyi Osman kardeşim kendi ördü çamaşır ipiyle, daha sonra Mustafa’ya tahtlarını çakmak için yardımcı oldular, hep beraber dedim başlayım. Çizgileri nasıl yaparız diye düşündük zaten pandemiden dolayı bir yere de gidemiyoruz. Hep beraber kireçle standart bir ölçüde hazırladık ve açılışını yaptık” dedi.

Her yaş grubu oynuyor

65 yaşındaki Abdurrahman Koçak, kendilerinin de zaman zaman voleybol oynadıklarını söyleyerek, “Buraya muhtarın gayretiyle, çocuklar ve gençlerin zamanlarını geçirmeleri için böyle bir şey düşündüler, muhtar bir yer tahsis etti. Fileyi kendi imkanlarıyla çamaşır ipiyle yaptılar, bizde gelip onları seyrediyoruz. Zaman zaman oynamak için de katılıyoruz, tabi bizden geçti ama eskiden burada şimdi ev yapıldı çokça futbol oynardık, şimdide böyle bir şey düşünüldü ama yine de destek istiyor” diye konuştu.

Hacımirza köyü çocuklarından Muhammet Koçak, “Muhtarımız ve abilerimiz, köylü büyüklerimiz, amcalarımız, dedelerimiz sağ olsunlar bize böyle bir oyun alanı yaptılar, bizde mutlulukla oynuyoruz hepsine teşekkür ederiz ellerinden öperiz” dedi.

Öte yandan diğer çocuklar da yapılan voleybol sahası için çok mutlu olduklarını ve köylü büyüklerine teşekkür ettiklerini söylediler.