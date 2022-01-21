Köylülerin kayak keyfi

Kastamonu’nun Araç ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında, köyde yaşayan vatandaşlar kızaklarla karın tadını çıkardı.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Araç ilçesine bağlı Tatlıca köyünde kar yağışı sonrasında vatandaşlar, kızakla kayarak karın tadını çıkardı. Karla kapanan alanda kızaklarla kayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.