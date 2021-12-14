Köylüler ihtiyaç duydukları yolu imece ile yaptı

Rize’de köylüler kendilerine lazım olan yolu imece ile el ele vererek yaptılar.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınır kapıları kapanınca çay toplamak için Gürcistan’dan Rize’ye gelemeyen işçiler Rizelilerin kendi arasında yardımlaşarak çay toplamasını sağlamıştı. Covid-19 salgını bu nedenle geçmişte önemli bir kültür olan imece kültürüne dönüşü sağlamıştı. İmece ile çay toplamanın ardından ise şimdi köylerin diğer işleri de imece kültürü ile görülmeye başladı.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağıdurak köyünde yaşayan vatandaşlar kendileri için gerekli olan yolu el ele vererek birlikte açtı. Kazma küreklerle işe koyulan köylüler önce tarım arazisinin içerisinden yolu geçirdi. Düzenlemeleri biten yolun ise son olarak betonu döküldü. Şimdi geriye yolun açılması için betonun kuruyarak sağlamlaşması kaldı.

İmece kültürünün köylerinde can bulduğunu dile getiren Aşağıdurak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak “Köy halkım sağ olsunlar, benim işlerimde büyük yardımcı oluyorlar. Bu yardım ve fedakârlık karşısında hizmet etmek de benim için büyük bir onur oluyor. Aptazeni mevkiinde elzem bir ihtiyaç olan patika yol için vatandaşlarımız çay tarlalarının bir kısmını vererek yolun genişletilmesini sağladılar. Sonrasında yaklaşık 500 metre yol betonlanmasını gerçekleştirdik. Kimisi eline kürek aldı, kimisi kum taşıdı. Köyde yaşayan kadınlarımızın yaşlısı genci fark etmeden çalışmaları katılması birlik ve beraberlik açısından çok önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.