Köylüler ellerinde taş ve sopalarla sondaj çalışmasını engelledi

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Sağırlı köyü sınırlarında İscehisar’ın Seydiler Belediyesi tarafından başlatılan su sondaj çalışmasına bölge halkı tepki gösterdi. Sağırlı köyü halkı ellerinde taş ve sopalarla sondaj çalışmasını engellemeye çalışırken, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları sakinleştirdi.

İscehisar ilçesi Seydiler Belde Belediyesi tarafından Sağırlı köyünde yapılacak su sondajı için iş makineleri köyün 2 kilometre yakınına konuşlandırıldı. Çalışma başlayacağı esnada Sağırlı köyü sakinleri ellerinde taş ve sopalarla bölgeye geldi. Kendi köy sınırlarında sondaj çalışması istemeyen köylüler ile Seydiler Belediyesi görevlileri arasında arbede yaşandı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesiyle bölgeye Bayat İlçe Jandarma Komutanlığından çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarmanın araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, köylüler çalışma duruncaya kadar bölgeden ayrılmadı. Sondaj çalışmalarına 2 gün ara verilirken, salı günü çalışmanın tekrar başlatılacağı öğrenildi.

Köylüler sondaj çalışmasını ne pahasına olursa olsun engelleyecekleri belirterek, köy sınırları içinde başka bir belediyenin çalışma yapmasını istemediklerini söylediler. Köylü kadınlar, “Biz sizin toprağınıza giriyor muyuz? Bizim toprağımızda ne işiniz var? Yazıklar olsun size” diyerek tepki gösterdiler.