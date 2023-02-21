Köylüler danalarını sattı depremzedelere destek oldular

Oltu’nun Nügürcük köyü sakinleri muhtarları öncülüğünce topladıkları 8 dana bir düveyi satarak deprem zedelere 101 bin 50 lira destek oldular.

Oltu Nügürcük köyü Muhtarı Abubekir Gültekin; “Nügürcük köyü olarak bizimde çorbada tuzumuz olsun dedik. Afeti yaşayan kardeşlerimize küçükte bir destekte biz yapalım dedik köyümüzden bağışlanan 8 dana bir düveyi satıp 101 bin 50 lirayı bankada AFAD hesabına yardırdık. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın” dedi.

Nügürcük Köyü İmam Hatibi Muhammet Topçuoğlu ise “Vatandaşlarımızın deprem zedelere bağışladığı 8 dana bir düvenin satışını gerçekleştirdik, nakit parayı Afad’ın ilgili alanlarına gönderdik çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. Yardım yapan herkesten Allah razı olsun” dedi.