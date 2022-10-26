Köylerdeki atıl okul binalarının kapıları kadınlara açıldı

Adıyaman’da atıl durumda olan köy okul binaları kadınlara kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakanlığınca faaliyete geçirilen ‘Köy Yaşam Merkezi’nde kadınlar meslek öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Köy Yaşam Merkezi’ Projeleri çerçevesinde Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tadilatı tamamlanan Rezip (Kayatepe) köyünün eski köy okulu binası Köy Yaşam merkezine dönüştürüldü. Kadınlar, köylerinden ayrılmadan, küçük çocuklarıyla birlikte bu merkezde açılan kurslara katılıyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları ve farklı kurslarda yeni yeni beceriler kazanıyor. Adıyaman’da ilk Köy Yaşam Merkezi Rezip köyünde açıldı. Açılış törenine Vali Mahmut Çuhadar, Vali Yardımcısı Muhammed Tugay, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve köy halkı katıldı. Rezip Köy Yaşam Merkezi’nin ardından Tekpınar, Kemerkaya ve Gümüşkaya köylerinde de atıl durumda bulunan köy okullarının onarımdan geçirildiği ve önümüzdeki günlerde açılacağı öğrenildi.

Açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, bu merkezlerde köylü kadınların ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açılacağını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu projeyi önemsediklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, atıl durumdaki okulları kadınların hizmetine sunduklarını kaydetti. Vali Çuhadar, “Bu proje çerçevesinde Adıyaman’ın ilk Köy Yaşam Merkezi Projesini Rezip köyümüzde açıyoruz. Bu proje çerçevesinde kadınlarımız yaptıkları el işleri ile aynı zamanda aile bütçelerine katkıda bulunurken, çocuklarımız ve gençlerimizde ilimle ve irfanla yetişmiş olacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde ilimizde toplamda 52 köy yaşam merkezi kurulması planlanmıştır. Bugün açılışını yaptığımız Köy Yaşam Merkezimizin bünyesinde yetişkinler için Kuran-i Kerim Öğrenme Kursu ve sanat atölyesi adı altında biçki dikiş, el işi, örgü vb. faaliyetler yapılacaktır. Bu merkezin köyümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Rezip Köy Yaşam Merkezinin açılışı kurdelesi kesildi. Açılış sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet merkezi gezerek incelemelerde bulundu.