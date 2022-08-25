Köyde çocuklar için tren yaptılar

Bursa’da köyün gençleri çocukları mutlu etmek için hurda varillerden tren yaptı. Çocukları ücretsiz köyde gezdiriyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Çaltılıbük köyü gençleri köydeki çocukları mutlu etmek için örnek bir projeye imza attı. Geri dönüşümden aldıkları demir hurda varilleri kesen gençler bu varillere tekerlek katıp kaynak yaparak vagon haline getirdi. Her bir vagon 4 çocuğun oturabileceği şekilde tasarlandı. Hazırladıkları vagonları 3 tekerlekli motosikletin arkasına takarak tren haline getirdiler. Abilerinin yaptığı vagonlara binen çocuklar köyde trenle yolculuk yapmanın keyfini çıkarttı. Köydeki tüm çocukları kendi yaptıkları trenle yolculuk yaptıran gençler onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Gençler Mustafakemalpaşa Belediye Başkan’ından yaptıkları tren için köylerine yol yapılmasını istiyor. Köydeki trenle çocuklar ne zaman gezmek istese abileri onları istedikleri zaman gezdiriyor.

Çocukları mutlu etmek için böyle bir projeyi hayata geçirdikleri ifade eden Çaltılıbük Dernek Başkanı Fikri Çakır, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz onları mutlu etmek için köyün gençleri bir araya gelerek hurda varillere teker takıp kaynak yaparak vagon haline getirdi. Yapılan 4 adet vagon 3 tekerlekli motosikletin arkasına takılarak tren haline getirildi. Bu trenle köyün çocuklarına köy meydanında tur attırdık. Çocuklar çok mutlu oldu. Belediye başkanımızdan bu tren için yol istiyoruz" dedi.