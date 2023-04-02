Köy ve kent iç içe geçti

Adana’da hızla kentleşme ve köyden kente göç nedeniyle vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını apartmanlar arasında otlatmak zorunda kalınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Özellikle 1980’li yıllardan sonra köyden kente hızlı bir göç başlayınca şehir nüfusları artmaya başladı. En çok göç alan illerin başında ise bereketli tarım arazileriyle ünlü Adana oldu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan göç alan Adana’nın nüfusu şimdilerde 2.5 milyona yaklaştı. Bu göç hızla kentleşmeyi ve betonlaşmayı da beraberinde getirdi. Adana’nın şehir merkezindeki yapılaşması yıllar içinde kısa sürede çevresindeki köyleri de kapsayacak şekilde arttı. Köylerin apartmanlaşmasıyla birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ya buraları terk etmek zorunda kaldı, ya da hayvanlarını apartmanlar arasında otlamak zorunda kaldı.

Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde de küçükbaş hayvanların apartmanların ortasında otlatılması ilginç bir görüntü oluşturdu. Apartmanda oturup da yakından hiç koyun ve keçi görmemiş çocukların hayvanları sevdiği görüldü.