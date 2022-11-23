Köy okulu öğretmeni beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, evinde beslediği sincaplara çocukları gibi bakıyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, bir sene önce dışarıda bulduğu sincapları evine aldı. Evinde sincaplar için özel malzemelerle bir yer oluşturan Atılgan, onları beslemeye başladı. Evin içerisinde rahat gezen sincaplar, aile bireyleriyle beraber hem geziyor hem de onlarla oynuyor.

Sincabı evlerine ilk aldıklarında ona sadece süt içirdiklerini anlatan Atılgan, şimdi ise sincapların evde yapılan tüm yemekleri yediğini söyledi. Sincapların neşe kaynakları olduğunu aktaran Nizamettin Atılgan, “Sincaplar artık bu evin bir ferdi. Benim aslında çocukluktan beri hayvanlara karşı bir sevgim var. Bu sincapları bulmam da tam tesadüf oldu. Daha yavruydular ve gözleri kapalıydı. Biz ilk aylarda aynı çocuk gibi sütle besledik. Annesi kadar olmasa bile yine elimizden geldiği kadar baktık. Şimdi bir insan gibi ev ortamına alıştı. Normalde bunların besini belli ama şu an bizim yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi yiyip içiyorlar. Portakalı da çok seviyorlar. Benim bildiğim kadarıyla sincaplar ceviz yer ama bu her şeyi yiyor. Bu da sevindirici bir şey” dedi.

Evde besledikleri sincapların artık kendilerini tanıdığını vurgulayan Atılgan, “Onlar da bize çok alıştı. Bizimle oynuyorlar ama dışarıdan gelen yabancıları hemen tanıyor ve bazen onlara karşı saldırgan oluyor. Çünkü sadece bizim olmamızı istiyor. Biz kalkmadan uyanmıyorlar ve biz uyumadan o uyumuyorlar. Biz evde olmadığımız zaman da pencereye gelirler ve bizim ne zaman eve döneceğimizi beklerler. Eve geldiğimde hemen üzerime atlıyor ve benimle oynuyorlar. Yani biz onlara, onlarda bize çok alıştı” ifadelerini kullandı.