Köy öğretmeni evinde beslediği sincaba çocuğu gibi bakıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, evinde beslediği sincaba çocuğu gibi bakıyor.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan Nizamettin Atılgan, 4 ay önce dışarda bulduğu ve ‘Paşa’ adını verdiği yavru sincabı evine aldı. Evinde sincap için özel malzemelerle bir yer oluşturan Atılgan, ona bakmaya başladı. Yavru sincabı biberon ve aldığı sütle besleyen Atılgan, eşiyle birlikte evin maskotu olan sincaba çocuğu gibi bakıyor. Evin içerinde rahat gezen sincap, aile ile beraber hem geziyor hem de onlarla oynuyor.

Sincabı evlerine ilk aldıklarında ona sadece süt içirdiklerini anlatan Atılgan, şimdi ise sincabın evde yapılan tüm yemekleri yediğini söyledi. Evin içerinde çocuk gibi hareketler sergileyen sincabın ailenin neşe kaynağı olduğunu aktaran Atılgan, “Sincap artık bu evin bir ferdi. Benim aslında çocukluktan beri hayvanlara karşı bir sevgim var. Bu sincabı bulmam da tam tesadüf oldu. Daha yavruydu ve gözleri kapalıydı. Biz ilk aylarda aynı çocuk gibi sütle besledik. Annesi kadar olmasa bile yine elimizden geldiği kadar baktık. Şimdi bir insan gibi ev ortamına alıştı. Normalde bunların besini belli ama şuan bizim yediğimiz ve içtiğimiz her şeyi yiyip ve içiyor. O portakalı çok seviyor zaten. Benim bildiğim kadarıyla sincaplar ceviz yer ama bu her şeyi yiyor. Bu da sevindirici bir şey” dedi.

“Yabancıları tanıyor”

Evde besledikleri sincabında artık kendilerini tanıdığını vurgulayan Atılgan, “O da bize çok alıştı. Bizimle oynuyor ama dışardan gelen yabancıları hemen tanıyor ve bazen onlara karşı saldırgan oluyor. Çünkü sadece bizim olmamızı istiyor. Biz kalkmadan o da uyanmıyor ve biz uyumadan o uyumuyor. Yani ev ortamına alıştı. Biz evde olmadığımız zaman da pencereye gelir ve bizim ne zaman eve döneceğimizi bekler. Eve geldiğimde hemen üzerime atlıyor ve benimle oynuyor. Yani biz ona, o da bize çok alıştı” ifadelerini kullandı.