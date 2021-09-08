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Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor

Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukluk hayâli olan proje ile miniklerin gönüllerini fethediyor. İznik’te mahalle mahalle, köy köy gezen iş adamı, bir kamyonet dolusu oyuncağı çocuklara hediye etti.

Haberde İnsan 08.09.2021, 14:10
Köy köy gezip oyuncak dağıtıyor

Bursalı iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukluk hayâli olan proje ile miniklerin gönüllerini fethediyor. İznik’te mahalle mahalle, köy köy gezen iş adamı, bir kamyonet dolusu oyuncağı çocuklara hediye etti.


Bursa’da iş adamı Muhsin Şaşmaz, çocukken hiç oyuncağı olmadığı için, büyüdüğünde zengin olursa bütün çocuklara oyuncak dağıtacağına dair kendine söz verdi. İmkânı olmayan çocukları bulup sevindiren Muhsin Şaşmaz, ’Oyuncaklar Muhsin abiden’ diye bir karavan oluşturdu. ’Oyuncaksız çocuk kalmasın’ sloganı ile karavana doldurduğu yüzlerce oyuncak ve kitapla mahalle mahalle, köy köy dolaşmaya başladı. Okulların başlangıcında kamyonetinin arkasına bağladığı karavan ile Bursa’nın İznik ilçesindeki birçok mahalleyi gezen Muhsin Şaşmaz, çocuklara kendi elleriyle oyuncaklar hediye etti. Ummadıkları ânda kendilerine hediye edilen oyuncakla mutlu olan çocukların sevinci gözlerine yansıdı.


Muhsin Şaşmaz, hiçbir çocuğun oyuncaksız kalmaması için çıktıkları yolculuğuna devam edeceğini söyleyerek, "Umarım her ilde bir Muhsin abi çıkar" temennisinde bulundu.


Aileler yapılan bu sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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