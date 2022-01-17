Köy köy dolaşıp çocukları ücretsiz tıraş ediyor

Nevşehir’de berber Abdülgadir Faraçoğlu, hafta sonları köy köy gezerek çocukları ücretsiz tıraş edip yüzlerini güldürüyor.

Tokat’ta üniversite okurken kurduğu hayalin peşinden giden Abdülgadir Faraçoğlu, mezun olduktan sonra okuduğu mesleğini yapmak yerine berberliği seçti. Beden eğitimi öğretmenliğini bitiren ve masa tenisi antrenörü olan Faraçoğlu, hafta sonları köy köy gezerek çocukları ve engelli vatandaşları ücretsiz tıraş ediyor. Nevşehir’de berber akademisi kurmayı ve çırak yetiştirmek istediğini söyleyen Abdülgadir Faraçoğlu “Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunuyum ve masa tenisi antrenörüm .Tokat’ta ünlü bir kuaföre tıraş olurken bir anda dedim ki bana bu işi öğret. Berberliğin içine girmek ve öğrenmek istedim. Çünkü bir şeyler yapmak, insanlarla ilgilenmek ve insanların eksikliklerini tamamlamak hoşuma gidiyor. Berber eğitmeninden eğitim aldım. İlk başta asistan olarak yanında başladım ve sonrasında yardımcı eğitmen olarak devam ettim. Bu hayalime ilk Tokat’ta başladık. Tokat’ta berber olmayan köylere gidiyorduk ve ben bunu okul bittiğinde devam etmek istiyordum. Antrenörlük mesleğini unutmayacağım. Çünkü sporla ilgili çok geçmişim var. Okul bittiğinde Nevşehir’e geldim ve direk dükkan açtım. Burada ilk olarak berber akademi kurmak istiyordum. Hem berber olmayan köylerdeki çocukları sevindirmek hem de bunları ücretsiz yapabileceğim bir fırsat oldu. Pazar öğlen çıkıyoruz ve akşama kadar çocukları tıraş ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocukların saçlarına bir jöle bile sürsek çok seviniyorlar"

Taleplerin her geçen gün artığını söyleyen Faraçoğlu, “Gün geçtikçe mesaj yazan çok oluyor. Bizi daha önce bilmeyen tanımayanlar bir şekilde ulaşıyorlar. Bu konuda bize yardımcı olan çok kişide var. Bizim ulaşımımızı sağlayan, bizimle beraber bir hayali olan, gönül işi yapan insanlarda var. Onlarda bize yardımcı oluyorlar. Gittiğimiz yerlerde çocuklara oyuncak dağıtıyoruz. Çocukların saçlarına bir jöle bile sürsek çok seviniyorlar” dedi

"Onlar mutlu olurken bizde mutlu oluyoruz"

Faraçoğlu ile birlikte bu mesleği öğrenen Enes Emre Yolalan da, "Abdülgadir çocukları mutlu ederken, bende mutlu oluyordum. Dükkan açtıktan sonra yanına gelmek istedim. Bu mesleği bana da öğretmesini istedim. İki aydır bende tıraş yapıyorum. Köylere giderek bu işi ilerlettim. Hem çocuklar mutlu oluyor, hem de biz mutlu oluyoruz. Çok güzel bir duygu. O benim ustam, bende onun çırağıyım” dedi.

Ayaklarına kadar gelen berbere tıraş olan çocukların ve ailelerinin de mutluğu gözlerinden okunuyor.