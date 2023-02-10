Köy halkından deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki vatandaşlar, deprem bölgesine 25 bin litre mazot yardımı yaptı.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki vatandaşlar, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan iş makinaları için 25 bin litre mazot desteğinde bulundu. Mazot yüklü tanker, deprem bölgesine gönderildi.