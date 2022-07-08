Köy çocuklarına bayramlık ayakkabı

Siirt’te yetiştirme yurdunda büyüyen 31 yaşındaki Kadir Özdemir, Bitlis ve ilçelerindeki köyleri gezerek çocuklara bayramlık ayakkabı sevinci yaşatıyor.

Dünyaya gelmeden önce babasını, doğduğu gün de annesini kaybederek devlet korumasında büyüyen, fotoğrafçılık ve organizatörlük yaparak geçimini sağlayan Kadir Özdemir, kendi imkanlarıyla temin ettiği ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara kayıtsız kalmayan hayırseverlerin gönderdiği ayakkabıları Doğu ve Güneydoğu illerindeki köyleri gezerek çocuklara giydiriyor.

Kurban Bayramı nedeniyle ayakkabı dağıtımını hızlandıran Özdemir, Bitlis ve ilçelerindeki köyleri de gezerek köy çocuklarına ve yaylalardaki çadırlarda kalan çocuklara bayramlık ayakkabı hediye ediyor.

6 yıldır binlerce çocuğa ayakkabı hediye eden Kadir Özdemir, bayramlarda çocukları sevindirmenin ve hediyeler vermenin ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi. Özdemir, “Bütün köyleri gezip çocuklara ayakkabı dağıtıyoruz. Bu bayramda da Bitlis ve Ahlat’ın köylerine geldik. Maddi durumu olmayan çocuklarımıza ayakkabı giydiriyoruz, onların yüreğine dokunuyoruz, o mutluluğu yaşıyoruz. Çocuk olma dünyanın en güzel şeydir. Bende onlar gibi hala çocuğum. Bu işi yaparken onlar gibi davranıyorum. Yardım etmek, onların kalbine dokunmak, onlar gibi olmak çok güzel bir şey. Küçükken bende onlar gibiydim, benim ayağımda da ayakkabı yoktu. Bende bu yoldan geldim, bu yoldan geldiğim için bu işi yapıyorum. Çocukluğumu yaşayamadığım için bu işi yapıyorum. Bu bayram ayrı bir güzellik olsun çocuklara. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” dedi.

Ayakkabı hediye edilen köy çocukları ise kendilerini sevindiren ve ayakkabı hediye eden Kadir Özdemir’e teşekkür ettiler.