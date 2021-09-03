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Köse: "Yenişehir için hep birlikte çalışacağız"

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, "El birliği ile güzel ilçemize bir katkı sağlayabilirsek bu bizleri çok mutlu eder" dedi.

Haberde İnsan 03.09.2021, 18:31
Köse: "Yenişehir için hep birlikte çalışacağız"

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, "El birliği ile güzel ilçemize bir katkı sağlayabilirsek bu bizleri çok mutlu eder" dedi.

İhlas Haber Ajansını ziyarette gazetecilerle bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, “Yenişehir Türkiye’nin en şanslı ilçelerinden birisi. Tarımdan hayvancılığa ve tarihe kadar birçok özelliği olan bu yerde tekrar görev yapmak bizleri onurlandırıyor. Osmanlı’nın ilk başşehri olan ilçemiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza kapımız sonuna kadar açık. Bizleri her zaman arayıp ziyaretimize gelebilirler. El birliği ile güzel ilçemize bir katkı sağlayabilirsek bu bizleri çok mutlu eder” diye konuştu.

Gazeteciler, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse’ye yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Rahmi Köse’nin önümüzdeki hafta görevine başlaması bekleniyor.

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