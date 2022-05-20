banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Tunceli’de korkutan deprem!
Tunceli’de korkutan deprem!
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu

Bingöl’de yaşayan 43 yaşındaki Nevin Demir, çocuk yaşta maddi imkânsızlardan dolayı bir dönem ailesinden ayrı kaldı. Evli ve 2 çocuğu olan Nevin Demir, geçmiş yıllarda yanında yaşadığı aileden de esinlenerek ‘Koruyucu Aile’ hizmeti çerçevesinde bir kız çocuğuna annelik yapmaya başladı.

Haberde İnsan 20.05.2022, 11:03
Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu

Bingöl’de yaşayan 43 yaşındaki Nevin Demir, çocuk yaşta maddi imkânsızlardan dolayı bir dönem ailesinden ayrı kaldı. Evli ve 2 çocuğu olan Nevin Demir, geçmiş yıllarda yanında yaşadığı aileden de esinlenerek ‘Koruyucu Aile’ hizmeti çerçevesinde bir kız çocuğuna annelik yapmaya başladı.

Bingöl’de yaşayan ve aslen Sinoplu olan 22 yıllık evli Nevin-Yücel Demir çifti, birçok aileye örnek olacak davranışa imza attı. Çocuk yaşta ailesinin maddi imkânsızlığından dolayı başka bir ailenin yanına verilen Nevin Demir, bir dönem ailesinden ayrı yaşamak zorunda kaldı. İlkokulu bitirdikten sonra biyolojik annesinin yanına giden Nevin Demir, yine maddi imkânsızlıklardan dolayı sadece ilkokulu bitirebildi. Daha sonra Yücel Demir ile tanışıp evlenen anne Demir, 2 erkek çocuk sahibi oldu. Eşinin işlerinden dolayı 2 yıl önce İstanbul’dan Bingöl’e taşınan çift, kız çocuğu hasretlerini bitirmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Burada kuruma evlat edinme talebiyle başvuran çift, koruyucu aile modelinden yararlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Koruyucu Aile Biriminden ‘Koruyucu Aile’ statüsü alan çift, yaklaşık 8 ay önce bir çocuğa koruyucu ailelik yapmaya başladı.

’’Eksik büyüdüm, hep anne ve baba eksikliği vardı’’

Maddi imkânlardan dolayı bir dönem ailesinden uzak kalan, anne ve baba hasreti çeken Nevin Demir, hep bir yanının eksik kalarak büyüdüğünü söyledi. Anne Demir, “5 kardeştik, 5-6 yaşlarındayken ailem ben daha iyi şartlarda okuyayım diye bir dönem bir hanımın yanına gönderdi. Belirli bir süre orada kaldım ve sonra ailemin yanına geri döndüm. Sonrasında dayım, çocuğu olmadığı için beni alıp okutmak istedi, bir dönem de onun yanında kaldım ve sonrasında yine anneme geri döndüm. İlkokul mezunuyum, devam edemedim. Eksik büyüdüm, hep anne ve baba eksikliği vardı. Yıllar sonra eşimle tanıştım, evlendik ve 2 oğlumuz oldu. 2 yıl önce eşimin işinden dolayı, pandemi süreciydi, eşimin İstanbul’a gidip gelmesi sıkıntı olunca burada kalmaya karar verdik” dedi.

’’1 yıl kadar bekledik ve sonra kızımıza kavuştuk’’

Başvurudan sonra bir süre beklediklerini ve sonra kızına kavuştuklarını kaydeden anne Demir, ’’Kendim bu eksikliği çok iyi bildiğim için eşim de kız çocuğu özleminden sürekli bahsediyordu, çocuklarım da hep bir kız kardeşleri olsun istiyordu. Başvurumuzu yaptık, bir süre bekledik ve sonra kızımıza kavuştuk. Çok güzel bir duyguymuş. Karadeniz’den kayınvalidem ve kayınbabam geldiler. Tam o sırada bize telefon geldi. Biz aslında biraz çekindik, aile büyüklerimize bu konuyu nasıl açacağımızı bilemedik. Sonra kızımız geldi, anne ve babamız da onunla tanışınca çok mutlu oldular, çok sevdiler. Kreşe gidiyor, şarkılar öğrendi, dans ediyor ve çok mutlu. Onu da öyle mutlu gördükçe biz de çok seviyoruz’’ diye konuştu.

’’İki erkek evladım vardı, bir kız çocuğu istedik”

Kardeşleri erkek ve çocukları da erkek olan, hep kız çocuğu hasreti çektiğini söyleyen Yücel Demir ise kızları geldikten sonra evlerine ayrı bir neşe geldiğini söyledi. Yücel Demir, ’’Mesleğim gereği 5 yıl önce Bingöl’e yerleştim. Tabi ki ilk başta ailem yanımda yoktu, 3 yıl kadar yalnız yaşadım. Ailemi getirmeye karar verdikten sonra bir kız çocuğumuzun olmasını istedik. Bunun da en büyük sebebi kız çocuklarına hayranlığım ve hasret oluşum. İki erkek evladım var. Bir kız çocuğu istedik ve kuruma başvurduk. Sağ olsun kurum bizden desteğini esirgemedi. Evlatlık ve koruma adı altında başvurumuzu yaptık. Kızımızı aldıktan sonra evimizin içinde farklı bir heyecan, farklı bir neşe belirdi. Eşimin gösterdiği gayret ve çabalarla bu sonuca ulaştık. Çok mutluyuz’’ şeklinde konuştu.

Kız kardeşiyle birlikte sürekli vakit geçiren ve onu çok sevdiğini ifade eden 21 yaşındaki Emir Demir de ’’Kardeşimin eve gelmesiyle beraber ayrı bir huzur ortamı oluştu. Zaten ben de bir kız kardeşim olsun istiyordum. Kardeşim büyüdükten sonra evimizde küçük bir çocuk olsun istiyordum. Gelmesinden dolayı mutluyuz, seviyoruz ve alıştık ona artık’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
18°
açık