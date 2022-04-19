banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Antalya’da hortum seraları vurdu
Antalya’da hortum seraları vurdu
Edirne’de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
Edirne’de buğday 5 lira 152 kuruştan satıldı
Tüm gözler aynı anda FED ve Türk lirasına çevrildi!
Tüm gözler aynı anda FED ve Türk lirasına çevrildi!
Bir alkol grubuna zam geldi!
Bir alkol grubuna zam geldi!

Koruma Müdürü Öztürk: "Özal kendini Bosna Hersek için feda etti"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 29. yılında Koruma Müdürü Musa Öztürk, Özal’ın kendini Bosna Hersek için feda ettiğini söyledi.

Haberde İnsan 19.04.2022, 13:58
Koruma Müdürü Öztürk: "Özal kendini Bosna Hersek için feda etti"

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 29. yılında Koruma Müdürü Musa Öztürk, Özal’ın kendini Bosna Hersek için feda ettiğini söyledi.

Musa Öztürk, 10 yıl koruma müdürlüğünü yaptığı Özal’ın Türkiye’nin gelişmesi ve Avrupa ile arasındaki farkın kapanması için birçok projeyi ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğini ifade etti. Turgut Özal döneminde Türkiye’nin çağ atladığını söyleyen Öztürk, "Kim ne derse desin o dönem muhalefet ’çağ atladı, ip atladı’ diye dalga geçti ama o dönem Türkiye çağ atladı. 13 Aralık 1982’de koruma müdürlüğüne başladım. O dönem ne meyve vardı ne sebze vardı ve ne telefon vardı. Biz dünyayla entegre olmamıştık. Özal o dönem serbest pazar sistemini kurmasaydı o muzu şimdi kilosu 100 TL’den yiyorduk. Serbest pazar sistemini kuran, oluşturan, yerli yerine oturtan rahmetli Özal’dı” dedi.

Türkiye’yi devir aldığında ciddi bir ekonomik sıkıntı olduğunu kaydeden Öztürk, “13 Aralık 1983’te Türkiye’yi devir aldığında Türkiye’nin ihracat 2,9, akaryakıt ithalatımız 3,2 bunun hepsini birleştirince 300 milyon daha bulacağız akaryakıtı karşılayacaktık. Merkez Bankasında 150 milyon dolar paramız vardı. Turizmde 20 bin yatağımız vardı. Çok günahı alındı. O dönem hesap yapılınca birçok kişinin yüzü kızarır herhalde” diye konuştu.

"Hayalleri büyüktü"

24 Mart Mahalli Seçimlerinde yollara düştüklerini ve yaşadıkları zorlu günleri anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Bir günde 14 miting yaptı. Türkiye hayalinde gelecek için 1 milyon toplu konut yapmamız lazımdı. Menderes zamanında temeli atılmış Aliağa rafinerini, Tüpraş’ı harekete geçirmemiz lazım diyordu. Bizim savaşan şahinler, F 16 projesini harekete geçirmemiz lazım, GAP 22 barajdan oluşan 7 küpeli gelin denilen projeye o dönem de 10 bin kişi çalışarak günlük 3 milyar dolar toprağın altına yatırım yapıldı. 2 sene içinde hepsini yaptı ve 1987 yılında Türkiye’de telefon olmayan yer kalmamıştı. O tarihte 24 Ocak Kararlarını hüzün içerisinde aldı. O dönemi anlatırken gözlerinden 2 damla yaş gelirdi. Onun için bu şartlarda çalışırken ben kalp krizi geçirdim.”

Türkiye’nin iflas masasına oturmaması için büyük mücadele edildiğini aktaran Musa Öztürk, akaryakıt sıkıntısının dövizden kaynaklı olduğunu ve ihraç mal olmadığı için yurt dışından gelecek parayı beklerken piyasalarda sükûneti Turgut Özal’ın siyasi hamlelerle Süleyman Demirel ile birlikte sağladığını, bu mücadele sonunda 1987’de Özal’ın kalp rahatsızlığı yaşadığını söyledi.

"Kendini Bosna Hersek için feda etti"

"Bana sorarlarsa ben gaipten haber veren biri değilim dinimizde de yok" diyen Musa Öztürk şöyle devam etti:

"Merhum Özal’ın birinci ölüm sebebi Bosna Hersek’tir. Sene 1993 Şubat ayı. 4‘ü 5’e bağlayan gece biz Amerika’dayız. O gece Gerede’de Adnan Kahveci trafik kazasında ölüyor. Biz de sabah Özal’ın Check-Up’ı var, kendisine söylemedik. Adnan Bey’i çok severdi. Günlerden çarşamba A’dan Z’ye Check-Up oldu. Bacaklarına yeteri derecede kan gitmiyor sinir ucu iltihaplanması vardı. Yanında da Coşkun Çankaya diye fizik tedavici vardı. Dediler gerek kalp gerek sinir ucu iltihaplanması tekrar bypass olması lazım dediler. Turgut Bey yakın çevresine danıştı. ’Bosna Hersek meselesini belirli bir noktaya getirdik. ’Ben ameliyat olursam benim burada 2 ayım geçer.’ O güne kadar 97 bin 500 Boşnak’ı Sırplar ve Hırvatlar öldürmüş ve başka kirli işler de yapmıştı. ’Bunların hepsini öldürürler’ dedi. Bunu belli bir noktaya getirdim. ’Allah izin verirse sonbaharda gelir ameliyatımı olurum’ dedi. Ama o ama bu bilemiyorum ama birinci sebebi operasyona Bosna Hersek yüzünden. Bana sorarsan kendini feda etti."

Turgut Özal’ın vefatından önce son konuşmasının sağlığı için spora başlamak olduğunu aktaran Musa Öztürk, “Son gün ramazandan çıktık. Günlerden cuma idi. Akşamüzeri Bulgaristan Büyükelçiliğinde bir sanatçının programı vardı. Ben gitmedim. Ekip arkadaşlar güvenliğini alırlar. Beni Cinnah Caddesi’nde berber tıraş ediyordu ve benim işim bitti. Coşkun Çankaya ile kendisini karşıladık. Çok kilo almıştı. Yürüyüşte de zorluk çekiyordu. Saat 11 gibiydi. Protokol gereği hayırı evet gibi söylememiz gerekti. Ben de kendisine ’Efendim ben ramazanda kilo aldım’ dedim. Kendisi de ’ben de aldım Musa’ dedi. ’Yarından itibaren jimnastiğe başlarız’ diye konuştuk. O gün de final maçları var. Maçlara gideriz diye konuştuk. Turgut Bey ’o kiloları da dert etme yarından itibaren antrenmanlara başlarız’ dedi. Fakat sabah 10.30’da maalesef Hacettepe’ye cenazesini götürdük. Aramadığımız gün yok. Türkiye kaybetti Özal kaybetmedi. Onu seven rabbim aldı. Yaşasaydı Türkiye böyle olmazdı” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
parçalı bulutlu