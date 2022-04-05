Koruma kurulu’ndan yükümlülere gıda yardımı

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu toplantısında, Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan maddi durumu zayıf yükümlülere Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapılması görüşülmüş, toplantıya katılan koruma kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda yükümlülere yardım kararı alınmıştı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülere; Belediye Başkanlığı, Ticaret Borsası ve Kızılay Sungurlu Temsilciliği tarafından temin edilen gıda kolileri ile yardım çekleri Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni ve Denetimli Serbestlik şefi Serkan Eyyüp Soruklu‘nun katılımıyla dağıtıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni; “Maddi durumu zayıf yükümlülere yapılan yardımın Ramazan ayı içerisinde olmasının daha güzel olduğunu, 60 yükümlümüzün Ramazan ayındaki gıda ihtiyaçlarının bir kısmının karşılandığını, Sungurlu Koruma Kurulları Başkanlığı olarak ileri ki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceğini, yardım malzemelerinin alınmasında katkıları olan kurumlarımıza ve organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum” dedi.