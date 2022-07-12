Koruma altındaki çocuklar gençlik kampında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 2 bin 156 çocuk, yaz boyunca doğa ve deniz temalı gençlik kamplarında düzenlenecek “Değerler Eğitimi” ile sosyal aktivitelere katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altındaki çocuklar, yaz boyunca doğa ve deniz temalı gençlik kamplarında etkinliklere katılacak.

Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı psikososyal gelişimi ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle çocuklar için yaz döneminde sosyal aktiviteler planladı.

Bakanlığın koruması altındaki 2 bin 156 çocuk birer haftalık sürelerle farklı illerdeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde organize edilen “gençlik kamplarına” katılacak. Kamplarda çocuklar için “Değerler Eğitimi” ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kamp programlarında “gezi, yüzme, okçuluk, paintball, matrak, bisiklet, tiyatro, müzik, doğa yürüyüşü, rafting, sahne gösterileri, el sanatları, oyun ve aktiviteler” yer alıyor.