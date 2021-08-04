Koruluk alanlar modernleşiyor

İnegöl Belediyesi, Yeni Mahalle 1. Orhangazi Bulvarındaki koruluğun etrafına parke taşı döşüyor.

Geleceğin İnegöl’ünü inşa etmek için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Mahalle 1. Orhangazi Bulvarı üzerinde toplam alanı 10 bin 715 metrekarelik koruluğun etrafında düzenleme çalışması başlatıldı. Hazırlanan projeyle 9330 metrekare yeşil alan ve 1385 metrekare sert zemin ve kaldırım planlandı. Park Bahçeler Müdürlüğü, koruluğun etrafını panel çit ile de çevirecek.

Hummalı bir şekilde çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede incelemelerde bulundu. Alper Taban, “Alanyurt bölgesinde hızlı bir yapılaşma var. Konut inşaatları ve ticarethanelerin arttığını görüyoruz. Burada var olan ihtiyaçları da bir bir gidermek üzere gayretle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bu bölgede yeni yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Bugün de kaldırım çalışmalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da koruluk alanların düzenlenmesiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Bu iyileştirmeleri bir ân evvel bitirmek için gayret ediyoruz” dedi.