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Koronaya karşı Arapça uyarı

Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis, yeni tip korona virüse karşı tedbirli olunması için Arapça uyarılarda bulundu.

Haberde İnsan 10.12.2020, 09:53
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Koronaya karşı Arapça uyarı

Adana’da Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelerde polis, yeni tip korona virüse karşı tedbirli olunması için Arapça uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaklaşık 15 gündür sürekli vakaların artığını açıkladığı Adana’da polis de alarma geçti. Koca’nın son olarak dün hastane yoğunluğunu bildirmesi üzerine virüsün önüne geçmek için mahallelerde uyarılarda bulunuluyor.

Suriye’deki iç savaştan kaçıp Adana’ya gelenlerin yoğunlukta olduğu mahalleler de unutulmadı. Polis ekipleri, Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahalleye girerek Arapça anonslarla maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları, gerekmedikçe evden çıkmamaları konusunda sürekli uyarıda bulundu.

Ancak çoğu Suriyelinin maske taktığı görülse de sosyal mesafe ihlalinin çok fazla olduğu dikkat çekti.

Bu uygulamalarda 264 polisle 77 berber ve güzellik merkezi, 2 AVM, 77 taksi, 10 pazar yeri, 2016 toplu taşıma aracı, 71 kahvehane 437 lokanta, kafe, restoran denetlendi. Gece gündüz yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 88, karantina tedbirlerine uymayan 14 kişiye ceza tutanağı tutuldu.
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