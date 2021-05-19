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Koronanın bitmesi için kurban kestiler

Kütahya’da esnaf, pandeminin bir an önce bitmesi için kurban kesip dualar etti.

Haberde İnsan 19.05.2021, 21:54
Koronanın bitmesi için kurban kestiler

Kütahya’da esnaf, pandeminin bir an önce bitmesi için kurban kesip dualar etti.

Kütahya’da Pekmezpazarı Caddesi esnafı koronanın bitmesi, ölümlerin sona ermesi için kurban kesti. Edilen ise çarşı esnafı hep bir ağızdan amin dedi. Pandeminin bitmesi için dua ettiklerini belirten esnaf Ahmet Uygar, “Pekmezpazarı Caddesi esnafları olarak toplanıp hem korona virüsün bitmesi, hem de caddemizdeki hayatını kaybeden esnaf arkadaşlarımızın ve hayatını kaybeden çarşı esnafının hayrı için böyle kurban kesimi yapalım istedik. Allah hayrı geçenlerden razı olsun” dedi.
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