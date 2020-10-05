Koronanın ayırdığı baba-kız kavuştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve evinde karantinada bulunduğu esnada 2 yaşındaki kızını camın arkasından seven baba, sağlığına kavuşunca yavrusunu kucağına aldı.

Korona virüsü salgının artış gösterdiği son günlerde kimi zaman yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Ordu’nun Fatsa ilçesinde, korona virüsü teşhisi konulan Erdal Dalar evinde karantinada bulunduğu sürede, 2 yaşındaki kızı Fatma Hafsa’ya da özlemi her geçen gün arttı. 10 günlük izole süresinin ardından sağlığına kavuşan baba Erdal Dalar, çocuğuna ve eşine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. 27 yaşındaki baba Erdal Dalar, bu zorlu süre zarfında çok zorlandığını ve korktuğunu belirterek, insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

“Hastalığın geçmesi için tek başıma kaldığım balkonda dua ettim”

Bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı esnada, belinden başlayan ağrı sonrası hastaneye gittiğini ve yapılan test sonucu korona virüsü teşhisi konulduğunu ifade eden baba Erdan Dalar, “Hafif öksürük de ara ara oluyordu, grip olduğumuzu zannettim, sonrasında bana test yaptılar ve sonuçlar pozitif çıktı. Sonrasında zorlu bir süreç başladı. Kendimi izole etmek zorunda kaldım. 10 gün süren izole sürecimde biraz zorlandım. Ailemden, sevdiklerimden uzak bir şekilde tek başına kendimi balkonda sürecin bitmesi için dua ettim” dedi.

“Kızıma sarılamadım, camın arkasından sevdim, kavuşunca da sarılıp kokladım”

“Bu, öyle bir hastalık ki, 2 yaşındaki bebeğini görüp de sevemiyorsun, dokunamıyorsun” diyen baba Erdal Dalar, “Canım sıkıldığında kızımı camın kenarına çağırarak oradan seviyordum. Çocuğum ağlamasın diye onu güldürüyor ve onu eğlendiriyorum. 10 gün boyunca yakından görüp dokunamamak kızına gerçekten anlatılmaz bir duygu. Kızıma ilk kavuştuğumda dakikalarca sarıldım ve kokladım. Gözlerim doldu ve Allah kimseye böyle bir hastalık vermesin. Çok şükür atlattık ve eşim ve çocuğuma kavuştum” şeklinde konuştu.

Baba Erdal Dalar, insanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına muhakkak uyması gerektiğine vurgu yaparak, daha dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Eşimi o halde görmek beni çok etkiledi”

Eşinin korona virüsü testi sonucunun pozitif çıkana kadar panik yapmadığını ancak bu süreçte çok duygulandığını anlatan Pınar Dalar, “Kızımla birlikte karşıdan karşıya arada cam varken oyun oynamaları beni çok duygulandırdı. Eşimin iyileşmesi için çok dua ettim. Artık geçti bu süreç. Ailemizin reisine kavuştuk” ifadelerine yer verdi.