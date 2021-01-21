banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
FIFA ve UEFA'dan rest...
FIFA ve UEFA'dan rest...
Kar İstanbul'a geri dönüyor...
Kar İstanbul'a geri dönüyor...
CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor
CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor

Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu

Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.

Haberde İnsan 21.01.2021, 15:08
1
Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu

Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde gittiği merdiven altı işletmede yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.

20-30 kişinin bir arada olduğu bir evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında dudakları şişmeye ve morarmaya başlayan M.G. neredeyse dudaklarını kaybedecekti. İnsanların bu tür yanlışlar yapmasını önlemek istediğini ifade eden M. G. yaşadıklarını şöyle paylaştı:

“Eskişehir’de tırnak yaptırdığımız bir güzellik salonu var, orada çalışan İranlı bir kadının tavsiyesi üzerinde dudak dolgusu yaptırmaya karar verdim. Yurt dışından arada bir Türkiye’ye gelip estetik uygulamalar yaptığını öğrendiğim yere gittim. Ben bir güzellik merkezi ya da klinik bekliyordum, ancak gittiğim yer bir evdi ve sanki taziye eviymiş gibi içerde 20-30 kişi vardı, kimi mutfak masasında, kimi salonda oturmuş etrafta gezinen bir sürü insan vardı. Ben çok tedirgin oldum ve maskemi hiç çıkarmadım. Aklıma gitmek geldi, ama bu süreçte doktor denen kişiyle değil hep aracılarla iletişim kurduk, artık randevu alınıp oraya gittiğim için dönmek istemedim, bir de bu kadar insan buradaysa işinde iyi herhalde diye düşündüm."

Adını bile bilmiyorum

Mağdur kadın, "Önce bir krem sürdüler dudağıma üstünü streçle kapladılar, yarım saat sonra beni odaya çağırdılar, doktor dedikleri kişi Türkçe bilmiyordu yardımcısı çeviri yapıyordu, bir serum poşetinden iğneye bir şey enjekte etti, sonra bir kutudan bir şey enjekte etti sonra o malzemeyi dudağıma enjekte etti. Daha önce de dolgu yaptırmıştım doktorda, o zaman farklı hijyenik bir ortamda ve bir tek bana yapmışlardı. O zaman hiç sorun yaşamamıştım. Dolgu işlemi yapılırken canım çok acıdı, ilk aşamada da dudağım şişti, ancak 1,5 saat sonra dudağım daha çok şişti ve dudağımın sütündeki damarlar morarmaya başladı, morartı ve şişlikler büyümeye başladı. Bunlar olurken, hiçbir zaman doktorla iletişime geçemedim, aracı kişiye fotoğraflarımı yolladım o, doktorun durumun normal olduğunu söylediğini iletti bana, sonra biraz rahatladım ama aradan 4 saat geçti dudağım biraz daha şişti, uyudum gece kalkınca aynaya baktım ve çok korktum görüntümden, dudağım çok şişmiş ve morarmıştı. Mesaj attım tekrar, hastaneye gitmememi, bunun normal olduğunu ve geçeceğini söyledi, ben doktor diye biliyorum ama doktor olup olmadığını, adını bile bilmiyorum ama şu halime rağmen bana ‘Bir şey yok’ dediği için artık doktor olduğundan şüpheliyim. Gittiğim yer çok kalabalıktı sanki koronalı botoks partisi vardı.” diye anlattı.

Dudağını kaybedebilir

Yaşadıklarımdan çok büyük bir ders çıkardığın ifade eden M.G. sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ucuz diye nasıl böyle bir hataya düştüm çok üzülüyorum. Yasal bütün haklarımı kullanacağım. Şu anda dudağımın hali çok kötü, insanlar ucuz diye böyle merdiven altı yerlere gitmesinler, bu tür uygulamaları yaptırmak isteyenler, ucuz diye merdiven altı, bilmedikleri yerlere gitmesinler, doktorlara yaptırsınlar. Son halimi daha önce tanıdığım ve dolgu yaptırdığım gerçek bir doktora yolladım ve o durumun ciddi olduğunu dudağımın enfeksiyon kaptığını ve ilerlerse nekroz olabileceğini söyledi. Bu; dudak çürümesi anlamına geliyor, yani dudağımı kaybetmek üzereyim."
Yorumlar (0)
banner422
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12