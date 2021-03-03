Korona virüsü yendi ’Gerekmedikçe dışarı çıkmayın’ uyarısında bulundu

Batman’da korona virüse yakalanan ve 32 hastanede tedavi gören 70 yaşındaki Eyyüp Avcı, hastalığı yenip taburcu oldu. Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini belirten Avcı, "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın ve mutlaka maske takın" uyarısında bulundu.

Batman’da yaşayan Eyyüp Avcı, halsizlik, yorgunluk ve vücudundaki ağrılar nedeni ile hastaneye başvurdu. Burada yapılan testlerde korona virüs pozitif çıkan Avcı, hastanede tedavi altına alındı. Kronik rahatsızlığı da bulunan Avcı, 32 boyunca hastanede tedavi gördü. Bir ayı aşkın sürenin ardından sağlığına kavuşup normal odaya alınan Avcı, doktordan oğlu ile konuşmayı talep etti. Hastane odasında çocuğu ile konuşan Avcı, kendisine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını ve çıkma durumunda ise maske takması uyarısında bulundu.

"Başımı bir bidona sıkıştırmışlar gibi soluksuz kaldım"

Hastalığının zorlu geçtiğini belirten Avcı, "Kronik bazı hastalıklarım vardı. Kendimce korunduğumu sanıyordum, demek ki yeterli olmamış. Önceleri ne olduğunu anlayamadım. Grip gibi fakat grip değildi. Her yanımı silindirde eziyorlarmış gibi kemiklerim sızlıyordu. İlk defa bu kadar sızı veren bir ağrı yaşadım. Ağrı daha çok geceleri zorluyordu. Nefes almakta sıkıntılarım başlayınca hemen soluğu hastanede aldık. Yapılan testim pozitif çıkınca hızlı bir şekilde hastaneye yatırıldım. Tedavi sürecim çok ağırdı. Hastaneden bir daha çıkamam gibi gelmişti bana. Ömrümde bu kadar zor bir hastalık yaşamadım. Nefes alamamak çok zor bir şeydi. Sanki kafanızı bir bidona sıkıştırmışlar da soluksuz kalıyorsunuz gibi. Bu illetten kurtulduğuma inanamıyorum. Şimdi daha çok dikkat ediyorum. Lütfen herkes sosyal mesafeye, maske takmaya ve temizliğe çok dikkat etsin ve aşı sırası gelen aşısını yaptırsın. Hastalığımı atlatıp normal odaya alındığımda oğlumu yanıma çağırdım ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundum. Hastalık çok kötü ilerleyebiliyor. Rehavete kapılmayalım. Bunun şakası yok. Sağlıma kavuşmamda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına ve yetkililere teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.