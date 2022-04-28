Korona virüsten ölen Bulut öğretmen okulunda anıldı

Adana’da korona virüsten hayatını kaybeden Fransızca Öğretmeni Bulut Özyıldız’ın ismi görev yaptığı okuldaki kütüphaneye verildi. Açılış ve anma töreninde Özyıldız’ın annesi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Sarıçam ilçesindeki Cemil Meriç Anadolu Lisesi’ne 2020 yılında atanan Fransızca Öğretmeni Bulut Özyıldız (35), kasım ayında korona virüse yakalandı. Kronik talasemi hastalığı bulunan Özyıldız, korona virüs sürecini ağır geçirmeye başladı. Hastaneye kaldırılan Özyıldız, uzun süren tedavi sürecinin ardından 13 Nisan’da fenalaşarak hayatını kaybetti. Özyıldız’ın cenazesi toprağa verildi.

Özyıldız için görev yaptığı okulun konferans salonunda tören düzenlendi. Törene annesi Dilek Özkurt, kız kardeşi Güneş Serçe, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Genç öğretmen için hazırlanan slayt gösterisi, ailesini ve öğrencilerini gözyaşına boğdu. Törenin ardından Özyıldız anısına ismi verilen 2 bin kitaplık kütüphanenin açılışı yapıldı. Okulun çiçeklerle bezenen panolarına da “Seni asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin” yazısı asıldı.

Gözü yaşlı anne Dilek Özkurt, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Oğlumun adını yaşatıyoruz. Kendisi de bunu isterdi. Eminim bizi izliyordur ve çok mutludur” diye konuştu.