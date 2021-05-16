Korona virüsten hayatını kaybeden kanaat önderini yüzlerce kişi uğurladı

ŞANLIURFA (İHA) – Yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kanaat önderi Mustafa Kılıç, Şanlıurfa’da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Şanlıurfa’nın tanınan ve sevilen kanaat önderlerinden Mustafa Kılıç (82), yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Kılıç için Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sırasında camide yaşanan yoğunluktan dolayı sık sık sosyal mesafeye uyulması konusunda anonslar yapıldı. Cami avlusunun tamamen dolmasından dolayı cenaze namazı için Sarayönü Caddesi trafiğe kapatıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlanan tabut Bediüzzaman Mezarlığına götürüldü. Kılıç’ın cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi.

Mustafa Kılıç, 25 Nisan 2021 tarihinde korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. Durumu her geçen gün ağırlaşan Kılıç, dün hayatını kaybetti.