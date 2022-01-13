Korona virüse yenilen sağlık çalışanına gözyaşları sel oldu

Adana’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Röntgen Teknisyeni Erdoğan Boztaş için tören düzenlendi. Törende Boztaş’ın ailesinin ağıtları yürekleri dağlarken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.

Adana’da yaklaşık 2 hafta önce korona virüse yakalanan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Röntgen Teknisyeni olarak görev yapan Erdoğan Boztaş (53), dün akşam tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Boztaş için bugün görev yaptığı Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Törene Boztaş’ın ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, korona virüs nedeniyle mesai arkadaşını kaybettiği için üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Vekili Uz. Dr. Asuman Seda Bayram ise mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Boztaş’ın eşi Özlem ve yakınları ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Kur’an okunmasının ardından Erdoğan Boztaş’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

Erdoğan Boztaş’ın eşinin de sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.