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Korona virüse yenilen İzmirli iş adamı Selim Yaşar defnedildi

Dubai’de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, İzmir’de defnedildi.

Haberde İnsan 06.09.2021, 18:50
Korona virüse yenilen İzmirli iş adamı Selim Yaşar defnedildi

Dubai’de yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, İzmir’de defnedildi.

Yakalandığı korona virüs nedeniyle vefat eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Dubai’de korona virüse yakalanan ve hemen tedavi altına alınan ancak kurtarılamayan Yaşar için ilk tören, holdingin ilk şirketinin Çiğli’deki boya fabrikasında düzenlendi. Burada düzenlenen törene, ailesi ile holding yönetici ve çalışanları katıldı. Selim Yaşar’ın cenazesi daha sonra Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’ne getirildi. Pandemi kuralları gereği sınırlı katılımla gerçekleşen cenaze törenine merhum Selim Yaşar’ın oğlu Durmuş ile kızı Ayşe Zuhal Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, holding yöneticileri, ilçe belediye başkanları, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ile iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Selim Yaşar’ın eşi Yasemin Yaşar ise korona virüs karantinasında olduğu için cenaze törenine katılamadı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaşar için helallik istendi. Selim Yaşar’ın cenazesi, okunan duaların ardından Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar, 65 yaşında, evli ve 3 çocuk babasıydı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesinde meclis başkan vekilliği ve Karşıyaka Belediyesinde meclis üyeliği görevlerinde de bulunmuştu.

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