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Korona virüs geçirmeyen 103 yaşındaki nineden aşı uyarısı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 76 yaşındaki kızıyla yaşayan ve bugüne kadar korona virüs geçirmeyen 103 yaşındaki Ayşi Üzüm, herkese aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Haberde İnsan 09.11.2021, 09:24 09.11.2021, 09:31
Korona virüs geçirmeyen 103 yaşındaki nineden aşı uyarısı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 76 yaşındaki kızıyla yaşayan ve bugüne kadar korona virüs geçirmeyen 103 yaşındaki Ayşi Üzüm, herkese aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde yaşayan 103 yaşındaki Ayşi Üzüm, korona virüs aşılarının yapılmasıyla kendini daha güvende hissediyor. 76 yaşındaki Fatma Oğuz, 10 senedir tüm ihtiyaçlarını karşıladığı annesine bir bebek gibi bakıyor. Tüm dünyada yayılan korona virüse yakalanmayan Ayşi Nine, 2 doz aşısını yaptırdığını söyledi. Esprili bir şekilde dağlara çıkıp tüm köye yetecek kadar pancar toplamak istediğini dile getiren Ayşi Nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fakir fukaranın babası olduğunu ifade etti.

Yıllardır yaşanan zorlu süreçleri tarihi yaşına rağmen unutmayan Ayşi Nine, ‘Ben artık yaşlandım. 2 tane aşı yaptım ve bu aşılardan sonra daha iyiyim. Artık dağlara gideceğim ve pancar toplayacağım. Allah aşı yapanlardan razı olsun, onlar sayesinde çok iyiyim. Herkes aşılarını olsun. Ben 10 senedir kızımın evindeyim. Bana gözü gibi bakıyor. Her şeyimle ilgileniyor. Torunlarımla beraber ben onlara her zaman duacıyım. Allah devletimizden de razı olsun” dedi.

“Ben yaşadıkça anneme gözüm gibi bakacağım” diyen 76 yaşındaki Fatma Oğuz ise “Benim annem 103 yaşında, şükür hiçbir şekilde korona virüs hastalığı geçirmedi. Buna rağmen 2 aşısını yaptık. Babamın ölmesiyle ben yıllardır gözüm gibi anneme bakıyorum. Ben yaşadıkça ona bakacağım ve yaşına rağmen ona bebek gibi bakacağız. O aslında bu evin neşesi, onunla varız. İnan bu aşılar çok iyi geldi, herkes aşılarını yapsın. Çok faydalı olduğunu gördük. İnşallah bu hastalıktan da tez zamanda kurtuluruz” şeklinde konuştu.

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