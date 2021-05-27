Batman’da korona virüs aşı randevusu alamayan vatandaşın yardımına zabıta müdürü yetişti.

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan Belediye Zabıta Müdürü Muharrem Kara ile bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Aşı hakkı olmasına rağmen randevu almakta sıkıntı yaşayan Medeni Çağbaş isimli vatandaş, denetim esnasında Belediye Zabıta Müdürü Muharrem Kara’nın yanına giderek durumu izah etti. Vatandaşın yardım talebine kayıtsız Kara, Batman İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak korona virüs randevusunu oluşturdu.

Müdür Kara, Çağbaş’ın zabıta ekipleri eşliğinde aşısının yapılacağını söyledi.