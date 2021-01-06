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Korona kurbanı baba oğul yan yana defnedildi
Hatay’ın Payas ilçesinde korona virüse yenik düşen babadan bir gün sonra ölen oğlu da toprağa verildi.
Haberde İnsan 06.01.2021, 17:22
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Hatay’ın Payas ilçesinde korona virüse yenik düşen babadan bir gün sonra ölen oğlu da toprağa verildi.Edinilen bilgiye göre, lojistik firması sahibi Cihangir Yıldırım (52) ve babası Zekeriya Yıldırım (74) rahatsızlandı. Yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Cihangir Yıldırım ve Zekeriya Yıldırım hastanede tedaviye alındı. Baba Zekeriya Yıldırım dün hayatını kaybederken bugün de oğlu Cihangir Yıldırım koronadan hayatını kaybetti. Zekeriya Yıldırım’ın cenazesi Payas Asri Mezarlığında toprağa verildi. Oğlu Cihangir Yıldırım’ın cenazesi de babasının yanına defnedildi.
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