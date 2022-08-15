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Korkusuzca kartal yuvasına tırmandı, yavrularını görüntüledi

Bu zamana kadar çok sayıda nadir türü görüntüleyen İbrahim Sargın,10 yıldır her yerde aradığı ve bulduğu yılan kartalının yuvasına tırmanarak yavrularını görüntüledi.

Haberde İnsan 15.08.2022, 09:44
Korkusuzca kartal yuvasına tırmandı, yavrularını görüntüledi

Bu zamana kadar çok sayıda nadir türü görüntüleyen İbrahim Sargın,10 yıldır her yerde aradığı ve bulduğu yılan kartalının yuvasına tırmanarak yavrularını görüntüledi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan İbrahim Sargın, Uluabat gölü civarındaki farklı hayvanları görüntüleyerek Youtube kanalında yayınlayarak herkesin görmesini sağlıyor. Bu zamana kadar çok sayıda yaralı hayvanı kurtaran Sargın gözle çok görülmeyen nadir türleri görüntülemeyi başardı. Sargın, bunları yayınlayarak herkesin görmesini sağladı.

Yaşadığı bölgede varlığını bildiği ama bir türlü görüntüleyemediği yılan kartalını 10 yıldır arayan Sargın, aradığı kuşun yuvasını buldu. Yılan kartalının yuvasına korkusuzca tırmanarak yuvanın içinde bulunan yavrularını görüntüleyen ve burada yavru kartalı inceleyen İbrahim Sargın, "Uzun yıllardır aradığım bir türdü, bu tür Uluabat gölündeki yılanlarla besleniyor. Ben de yuvasını bulup tırmanarak yavrusunu görüntülemeyi başardım" dedi.

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