Korkusunu arka ayakları tutmayan kangal kırması ‘Paris’i sahiplenerek yendi

Bingöl’de öğretim görevlisi olan ve kangal cinsi köpeklerden korkan Alev Taze, bu korkusunu geçirdiği kaza sonucu arka ayakları tutmayan kangal kırması köpeği sahiplenerek aştı. Alev hoca, tedavisini ve sevgisini göstererek ‘Paris’ adını verdiği köpeğin hayata tutunmasını sağladı.

Bingöl’de yaşayan ve yaklaşık 12 yıldır üniversitede öğretim görevlisi olan Alev Taze, geçtiğimiz aralık ayında arkadaşının veterinerine uğradı. Taze, veterinerde Bingöl- Muş karayolunda bir kamyoncu tarafından yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılan kangal kırması köpeği gördü. Köpeğin arka ayaklarının tutmadığını öğrenen Alev hoca, en çok korktuğu köpek cinsleri arasında yer alan kangal kırmasını sahiplenmek istedi. Veterinerden köpeği sahiplenen Taze, yaklaşık 9 aydır evinde tedavisini üstlenerek onun hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Paris adını verdiği kangal kırmasına tedavinin yanında sevgi de aşılayan Alev hoca, çocuk gibi her gün bakımını yapıyor.

“Kangallardan çok korkuyordum”

Paris sayesinde sokak hayvanlarına karşı daha hassas olduğunu ve korkusunu yendiğini aktaran Taze, “Paris benim köpeğim, ailem, yuvam. Her gün beraber uyandığım, beraber yemek yediğim yani kısaca benim yuvam. Ben Paris ile geçen aralık ayında veterinerimizin kliğinde karşılaştım. Paris, Muş yolunda kaza geçiren ve kamyon şoförü tarafından tedavisinin yapılması için veterinere bırakılan yavru bir köpekti. Ben gördüğüm zaman arka bacaklarını hissetmiyordu. Ben hayatımda hiç hayvan beslememiş olarak ve bilhassa kangallardan çok korkan bir kişi olarak birkaç gün düşünme ihtiyacı hissettim ama çok şükür Paris ile geçirdiğimiz zaman içerisinde bunu başardık. Bir evlat gibi yaklaşabildim. Benim çocuğum yok ve Paris benim için bir evlat oldu. Bu yüzden anne ve babaların ya da hayvan sahiplerinin duyarlılığını daha iyi anlayabiliyorum” dedi.

“Uyguladığımız tedaviler, gösterdiğimiz sevgi sayesinde şu anda yarı da olsa doğrulabiliyor”

Paris’in tedavinin yanında sevgi ile hayata tutunduğunun altını çizen Taze, “Paris arka bacakları ilk zamanlarda hissizdi ama zaman içinde uyguladığımız tedaviler, gösterdiğimiz sevgi ve direnci sayesinde şu anda yarı da olsa doğrulabiliyor. Hayvan bakmaya korkmayın, hayvanları sahiplenmekten çekinmeyin. Çünkü onlar da bizim yaşadığımız acıları yaşıyorlar, onlar da bizim yaşadığımız mutlulukları yaşıyorlar. Lütfen çekinmeyin, lütfen sokak hayvanlarına destek olun” şeklinde konuştu.

Mesai arkadaşı Alev hoca ile Paris’in tedavisi için yoğun bir emek sarf ettiklerini aktaran Ali Murat Mırçık ise, “Alev hoca ilk zamanlarda köpeklerden korkuyordu, özellikle kangaldan daha çok korkuyordu. Ve bir gün veterinere gittik ve Paris’i gördü. Paris’i gördükten sonra almaya karar verdi ve eve getirdik. Arka bacaklarında ve kuyruğunda hiç his yoktu. Ama yavaş yavaş bakımlarını yaptıkça kendine gelmeye başladı. Arka ayaklarında hisler olmaya başladı, kuyruğunu oynatmaya başladı. Bu işlerde hem hayvan bakımı hem de sevgisi çok önemli. Bende yaklaşık 15-20 senedir bu işin içindeyim. Hayvanlara bakmanın yanında onları mutlu etmek, onların morallerini düzeltmek daha sağlıklı olur” diye konuştu.