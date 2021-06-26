Korkmaz Karaca kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Korkmaz Karaca nereli kaç yaşında?

Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca nereli kaç yaşında? Korkmaz Karaca mesleği nedir? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İş insanı ve profesyonel yönetici olan Korkmaz Karaca'nın hayatı ve biyografisi haberimizin detayında olacak.

Son zamanlarda Korkmaz Karaca'nın kim olduğu sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak görev yapan Korkmaz Karaca televizyon programlarına konuk ve yorumcu olarak katılıyor. Gündeme dair yorumları ile dikkat çeken Korkmaz Karaca'nın kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Korkmaz Karaca'nın hayatı ve biyografisi...

Korkmaz Karaca kimdir?

Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Korkmaz Karaca iş insanı ve yöneticidir. Korkmaz Karaca 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı.

Korkmaz Karaca nereli?

Korkmaz Karaca Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur.

Korkmaz Karaca eğitimi

İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı.

Korkmaz Karaca iş hayatı

Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren “Indagro Group”'un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında FoxTV'de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal'ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı.

Bugüne kadar birçok televizyon programına konuk ve yorumcu olarak katılan Korkmaz Karaca iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Korkmaz Karaca; Merve Karaca ile evli olup, İpek Karaca isimli bir kız evlada sahiptir.