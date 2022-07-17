Kore’de şehit düşen akrabalarının kabirlerini 72 yıl sonra ziyaret edecekler

Kore Savaşı’nda şehit düşen Çankırılı askerlerin aileleri, 72 yıl sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Çankırı Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği tarafından hayata geçirilen proje ile 72 yıl önce Kore Savaşı’nda şehit düşen askerlerin kabirleri şehit yakınları tarafından ziyaret edilecek. Çankırı’da yaklaşık 20’den fazla Kore şehidinin yakını ile görüşen dernek yönetimi, Kore Savaşı’nda şehit düşen Türk askerlerinin kardeşleri, çocukları ve torunları ile iletişim kurdu. Yapılacak çalışmalar neticesinde yaklaşık 20 şehidin yakını akrabalarının kabirlerini ziyaret edecek.

“En kısa zamanda projemizi tamamlayıp yolculuğumuza çıkacağız”

Proje hakkında bilgi veren Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi Başkanı Şenol Bayram, “Çankırı Terörle Mücadele Vazife Kahramanı Derneği olarak Kore şehitlerini aileleri ile buluşturmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda projemizi tamamlayıp yolculuğumuza çıkacağız. Ailelerimizin özlemini, hasretini bir an önce sonlandıracağız” dedi.

“70 yıllık bir özlemin giderilmesi için taşın altına elimizi koyduk”

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi Başkan Yardımcısı Okan Sütçüoğlu ise proje ile yarım asırdan fazla süredir devam eden hasretin sonlandırılacağını belirterek, “Çankırı Terörle Mücadele Vazife Kahramanı Derneği Çankırı Şubesi olarak birçok faaliyeti gündeme getirip, kendi çapımızda yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetler tüm şehitlerimizi kapsıyor. Bunların içerisinde yakın dönem şehitleri olduğu gibi, Kıbrıs, Kore ve İstiklal Savaşı dönemine inen faaliyetler oluyor. Biz Allah’ın izni ile şehit yakınlarımızı Kore’deki şehitlerimizin kabirleri ile buluşturmak istiyoruz. Bu faaliyetimiz gerçekleşecek inşallah. Bizim Çankırılı 30 civarında Kore şehidimiz var. Bunun dışında kayıp olan şehitlerimiz de var. Bizler dernek olarak araştırmalarımızı yaptık ve neticesinde de hayatta olan Kore şehitlerimizin yakınlarına ulaştık. Kardeşleri, çocukları, torunları hayatta olanlar var. Onların da derneğimize ulaşarak özlemlerini giderme çabaları var. Biz de buna sessiz kalmayacağız. Dernek başkanımız ve yönetim kurulumuzla karar aldık. Bunu genel merkezimizle paylaştık. Çankırı Terörle Mücadele Vazife Kahramanı Derneği Genel Başkanı Emrullah Aktaş’ın da girişimleri ile proje çerçevesinde şehit yakınlarımızı Kore’ye götüreceğiz. Çevremizden ve büyüklerimizin de desteğini bekliyoruz. Bu buluşma Çankırı ve Türkiye tarihi için çok önemli olacak. Çünkü 70 yıllık bir özlemin giderilmesi için taşın altına elimizi koyduk” diye konuştu.

“Ağabeyimi görmek, kabrini ziyaret etmek istiyorum”

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yaşayan Huriye Mamaş, Kore’de şehit düşen kardeşinin kabrini görmeyi çok istediğini belirterek, “Bekir ağabeyim, Kore Savaşı’na gitti. Kore’de öldü. Bir daha da kendisini görmedik. Çok özlüyoruz, özlemez olur muyuz? Allah nasip etti, orada şehit oldu. Ağabeyimle tarlada çift sürüyorduk. Ben 9 yaşındaydım. Sonra ağabeyimin şehitlik mektubu gelmiş. Annem Çankırı’ya gitti, oradan aldı. Sonra mektubu okuyanlar, ‘Oğlun şehit oldu’ demiş. Ondan sonra annem köye geldi, herkes ağladı. Ağabeyimi görmek istiyorum, kabrini ziyaret etmek istiyorum. İnşallah oraya gidebiliriz” şeklinde konuştu.

“Şehit kabirlerini çok görmeyi istiyoruz”

Müslüm Mamaş isimli vatandaş ise derneğin mücadelesi ile şehit olan akrabalarını görebileceklerini kaydederek, “Şehitlerimizi görmek için derneğimizin aracılığı ile gitmek istiyoruz. Onlar da bunun için çok mücadele ediyor. Onların da mücadelesi ile inşallah gideceğiz. Şehit kabirlerini çok görmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.