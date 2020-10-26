Kore gazisi toprağa verildi
HATAY'IN KIRIKHAN İLÇESİNDE DÜN AKŞAM GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 90 YAŞINDAKİ KORE GAZİSİ ALAATTİN FİDANBOY, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 90 yaşındaki Kore Gazisi Alaattin Fidanboy, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkhan Postanesi’nden emekli olan Kore Gazisi Alaattin Fidanboy, yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği sonucu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Fidanboy için öğlen Kırıkhan Mezarlığında askeri tören düzenlendi. Fidanboy’un Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Camisine getirildi.
Törene Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tolga Üçdal, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp ile gazinin yakınları ve arkadaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından gazi Alaattin Fidanboy’un cenazesi Kırıkhan aile mezarlığına defnedildi.
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