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Kore gazisi Mehmet Tahta son yolculuğuna uğurlandı
Hatay’da dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Tahta’nın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Haberde İnsan 17.01.2022, 16:21
Hatay’da dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Tahta’nın cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.
Kırıkhan ilçesinde yaşayan Kore gazisi Mehmet Tahta, dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Gazi Mehmet Tahta için bugün ikindi namazı sonrası Kırıkhan Mezarlığında askeri tören düzenlendi. Tahta’nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Camisi’ne getirildi. Kılınan namazın ardından Tahta’nın cenazesi Yalangoz Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defedildi.
Cenaze törenine Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve askeri yetkililer de katıldı.